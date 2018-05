Salvini a Forza Italia | ' No ad alleanza con chi non vuole cambio Ue'

Salvini : Mattarella come don Abbondio. Su Forza Italia : con viva Merkel e banche - situazione difficile : ... commentando la crisi istituzionale che si è aperta in Italia dopo il no del presidente della Repubblica alla proposta di Paolo Savona per il dicastero dell'Economia.

Salvini : 'Di nuovo al voto con Forza Italia? Ci penserò' : E aggiunge: 'Il Colle smentisce che Di Maio abbia fatto i nomi di Bagnai e Siri in alternativa al ministero dell'Economia? Non lo so, non c'ero, non ero nella stanza con Di Maio e Mattarella. Sono ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è una priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Silvio Berlusconi - il siluro al Colle dopo la telefonata con Matteo Salvini : Forza Italia non darà la fiducia a Cottarelli : Forza Italia non voterà la fiducia al governo Cottarelli. Silvio Berlusconi in una nota ha chiarito la posizione del suo partito, aggiungendo che non ha nessuna intenzione di rompere l'alleanza con ...

Salvini 'Se Berlusconi vota Cottarelli - addio alleanza'. Forza Italia annuncia il no alla fiducia : ROMA - 'Se Berlusconi vota il governo Cottarelli addio alleanza: la nota di ieri era la stessa di Renzi, del Pd'. Matteo Salvini , a Circo Massimo su Radio Capital, mette in chiaro i rapporti con il ...

Salvini ha forzato il ritorno alle urne? Qual è la sua strategia : Avrebbe potuto, per esempio, mandare all'Economia il fidato Giorgetti, suo braccio destro e gradito anche al Quirinale: sui tavoli europei non sarebbe certo stato più docile di Paolo Savona'. Appunto.

Governo Cottarelli - Salvini 'minaccia' Berlusconi : Forza Italia spaccata : Centrodestra già spaccato su Carlo Cottarelli. Se Fi e Berlusconi votano o si astengono sul nome indicato dal Quirinale, "mi pare evidente" che l'alleanza di centro destra si rompe. Lo ha detto il leader della...

Governo - Salvini : «Se Berlusconi dice sì a Cottarelli addio alleanza». Forza Italia : «Non lo voteremo» : «È una cosa fuori dal mondo e fuori dalla democrazia» sottolinea ancora. «Savona era un ministro che ci garantiva che l'Europa sarebbe tornata a darci ascolto», ha aggiunto «una figura diversa non ...