Salvini a Berlusconi | ' Lega alleata solo di chi vuole cambiare l' Unione'

A Lega-M5S insieme il 90% dei collegi Salvini : «Savona resta. Berlusconi? Forse» : L’Istituto Cattaneo: un patto tra le due forze del «contratto» porterebbe ora a un bonus di seggi consistente, il 15% in più. «Sarebbe un’Italia giallo-verde»

Lega - caos centrodestra : Salvini "molla" Berlusconi? / Cavaliere al bivio : come può uscire dall'angolo : Lega, caos centrodestra: Salvini molla Berlusconi? Il Cavaliere è all'angolo: seguirà il Carroccio sulla linea anti-Europa o troverà il coraggio di smarcarsi dall'alleato che tenta l'Opa?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:14:00 GMT)

Salvini tentato dall’intesa col M5S prepara il divorzio a destra : condizioni capestro per Berlusconi : Matteo Salvini ha scelto chi saranno i suoi compagni prima di lotta e poi di governo. Taglierà gli ormeggi che finora lo tenevano flebilmente legato al centrodestra e si spingerà nelle acque agitate della campagna elettorale con Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Le modalità dell’alleanza non sono state ancora definite, ma nell’incontro di ier...

La domanda è : Salvini andrà alle elezioni con Berlusconi o si alleerà con Di Maio? : ... soprattutto per gli attacchi rivolti al Capo dello Stato e per la leggerezza nell'affrontare i riflessi della crisi politica che hanno portato all'aumento dello spread. Ma al tempo stesso l'ex ...

La domanda è : Salvini andrà alle elezioni con Berlusconi o si alleerà con Di Maio? : La campagna elettorale è alle porte e non c'è la possibilità di fare alcuna rivoluzione. In Forza Italia è allarme per le mosse della Lega che avrebbe fatto pervenire anche a Fratelli d'Italia la proposta di tener fuori Berlusconi, giocando per il futuro una partita tra le forze di sistema da una parte e quelle anti-sistema dall'altra. Il Cavaliere ha più di un sospetto sul fatto che ...

Matteo Salvini va da Barbara D'Urso : «Sono inc***ato nero - l'Italia agli italiani. Berlusconi? Scelgo un'altra nazionale» : Matteo Salvini commenta le ultime e concitate 24 ore della politica italiana. E lo fa dalla poltrona di Pomeriggio 5. «È stata una brutta giornata, Mattarella si è permesso...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è una priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Berlusconi vede il centrodestra unito al voto. Ma Salvini frena : "Ci devo pensare" : ...concluso il centrodestra ma bisogna lavorarci sopra - ha spiegato - dobbiamo capire se l'esperimento messo in campo da Lega e Movimento 5 Stelle è episodico o se sarà nuovo orizzonte della politica ...

Governo - Salvini : "Al voto con M5s? Vediamo". Berlusconi : "Centrodestra unito" : Il leader del Carroccio tentenna sulla riconferma dell'asse con Forza Italia: "Mi hanno vomitato addosso. Ci penserò". Possibilista verso un 'cartello' con Di Maio Elezioni, la simulazione: "Alle urne ...

Silvio Berlusconi - il siluro al Colle dopo la telefonata con Matteo Salvini : Forza Italia non darà la fiducia a Cottarelli : Forza Italia non voterà la fiducia al governo Cottarelli. Silvio Berlusconi in una nota ha chiarito la posizione del suo partito, aggiungendo che non ha nessuna intenzione di rompere l'alleanza con ...

