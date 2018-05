Salute | un dispositivo individua il virus Zika con un raggio di luce

Salute : da Philp Morris International un dispositivo per ridurre i danni del fumo : Il fumo, oltre ai danni alla Salute, negli anni produce anche danni estetici. Partendo dal mero cattivo odore, ci sono altri segnali ben visibili dei danni prodotti dal fumo, come la perdita della lucentezza della pelle o l’ingiallimento di dita e denti, che possono penalizzare l’estetica di una persona. In Italia il fumo interessa più di 11 milioni di persone, poco meno la metà delle quali donne, che pur coscienti di queste problematiche il più ...