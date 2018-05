Salute | per autisti e camionisti rischio doppio di apnee notturne

Salute : 250 morti e 12 mila feriti l’anno per colpi di sonno al volante : Al volante stanchi e assonnati tanto da non concentrarsi o essere vittime di un colpo di sonno, con il rischio di provocare un incidente stradale. È quello che accade a chi soffre della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (Osas): 12 milioni di italiani fra i 40 e gli 85 anni. I colpi di sonno per Osas provocano il 7% dei 175 mila incidenti stradali registrati ogni anno in Italia, pari a 12 mila sinistri, con 250 morti e oltre 12 mila ...

Orti della Salute per contrastare diabete e obesità : : salute: arrivano gli “Orti della salute” nelle città, per contrastare obesità e diabete. Firmato oggi l'accordo di programma con Health City Institute

Avere Un Hobby Fa Bene Alla Salute : Ecco 10 Attività Perfette Per Staccare La Spina : Ma anche la scienza, come forse saprete, ha confermato che le immersioni nella natura aiutano a combattere casi di moderata depressione. 7. Cucinare Gratificante come poche altre cose, la cucina è ...

Salute : dagli integratori al cibo - i consigli anti-cancro degli esperti : Il World Cancer Research Fund ha pubblicato il Rapporto “Dieta, nutrizione, attività fisica e cancro: una prospettiva globale“, nel quale si elencano raccomandazioni per prevenire i tumori: nel decalogo si consiglia un’alimentazione equilibrata, l’allattamento al seno e si chiede di diffidare degli “integratori anti-cancro” “Le nostre raccomandazioni arrivano dalle conclusioni di un panel di esperti ...

Talco cancerogeno : Johnson sotto accusa per prodotto dannoso per la Salute : La Johnson & Johnson è nuovamente sotto accusa per una ulteriore condanna relativa al risarcimento milionario che l’azienda dovrà pagare ad una donna, di origine californiana, ammalatasi di cancro in seguito all’utilizzo continuativo del Talco della famosa azienda di prodotti per l'igiene personale. Talco della Johnson: risarcimento milionario, di cosa si tratta Non si tratterebbe della prima volta che la Johnson & Johnson si trova ad ...

Salute - l’esperto : “Nuova era per i bimbi con la sma - la priorità è la diagnosi precoce” : “Stanno cambiando molte cose per i pazienti con atrofia muscolare spinale (Sma). Per la prima volta abbiamo dei trattamenti, per la prima volta possiamo non solo cercare di rallentare il decorso della malattia, ma addirittura in alcuni casi, se si interviene precocemente, di agire molto più attivamente modificandone la storia naturale. E il bisogno più grosso è forse proprio questo: cercare di intervenire più precocemente. Dare quindi più ...

Salute : per le donne infartuate il rischio di morte è doppio rispetto agli uomini : Per le donne sotto i sessant’anni la probabilità di decesso dopo aver subito un infarto è doppia rispetto agli uomini. Lo rivela uno studio messo a punto da un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna in collaborazione con l’Università della California e da poco pubblicato su JAMA Internal Medicine. Un risultato, questo, che restituisce importanti indicazioni per lo sviluppo di nuovi farmaci più efficaci e mirati. SINTOMI ...

Salute in piazza - tanta gente per la prevenzione : "L'iniziativa ha lo scopo di avvicinare i cittadini al mondo della sanità " ha affermato Sandra Capuzzi , assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pisa e presidente della Società della Salute ...

Migliora la Salute di Lady Gaga - dopo il tour interrotto per la fibromialgia il ritorno in studio e dal vivo (video) : La salute di Lady Gaga le ha impedito di portare a termine la tranche europea del Joanne World tour, ma dopo qualche mese la popstar è finalmente tornata al lavoro. Lady Gaga continua a combattere con la fibromialgia di cui è affetta e che le ha procurato dolori lancinanti rendendole impossibile esibirsi nelle restanti date del suo tour 3 mesi fa, ma sta sensibilmente meglio rispetto a quando ha dovuto rinunciare agli ultimi 10 concerti ...

Salute : da Philp Morris International un dispositivo per ridurre i danni del fumo : Il fumo, oltre ai danni alla Salute, negli anni produce anche danni estetici. Partendo dal mero cattivo odore, ci sono altri segnali ben visibili dei danni prodotti dal fumo, come la perdita della lucentezza della pelle o l’ingiallimento di dita e denti, che possono penalizzare l’estetica di una persona. In Italia il fumo interessa più di 11 milioni di persone, poco meno la metà delle quali donne, che pur coscienti di queste problematiche il più ...

Salute : chiuse per insetti sale operatorie di un ospedale nel Pavese : Le sale operatore dell’ospedale di Stradella (Pavia) sono state chiuse per consentire un intervento di disinfestazione, dopo che all’interno è stata registrata la presenza di alcuni insetti. A darne notizia è il quotidiano “La Provincia pavese”. Nel blocco operatorio dell’ospedale, gestito dall’Asst di Pavia, sono stati trovati blatte e altri insetti che, probabilmente, sono entrati dal controsoffitto e ...

Le nanoparticelle per la medicina spaziale - per la Salute degli astronauti del futuro : Questo post è a cura di Gianni Ciofani, responsabile Smart Bio-Interfaces Lab, IITLo studio delle reazioni del corpo umano nei viaggi nello spazio rappresenta un'opportunità eccezionale per noi scienziati, in quanto consentono da un lato di rispondere a domande biologiche di difficile investigazione sulla terra, dall'altra di aprire una nuova strada per l'osservazione e cura di patologie sconosciute: la "medicina spaziale".Negli ...

Salute : entro il 2045 nel mondo ci sarà una persona su 4 obesa : Se il tasso di obesità continuerà ad aumentare al ritmo attuale, entro il 2045 una persona su quattro (22%) della popolazione mondiale sarà obesa e una su 8 (14%) soffrirà di diabete di tipo 2. I dati, non certo ottimistici – basti pensare che l’anno scorso le percentuali erano del 14% di obesi e 9% di diabetici – arrivano dal congresso europeo sull’obesità, in corso a Vienna. “Queste cifre sottolineano la sfida ...