Salute | dagli integratori al cibo | i consigli anti-cancro degli esperti

Sabato 26 maggio “Vengo anch’io” : la camminata della Salute promossa dall’ATS e dagli Ospedali pubblici di Milano : Molto più di una semplice “passeggiata di salute ”, un prezioso appuntamento con la prevenzione, è quello che aspetta i cittadini milanesi il prossimo 26 maggio , con “Vengo anch’io – camminata della salute ”. Un evento dedicato all’attività fisica all’aria aperta, lungo un percorso di 3 km sul Naviglio della Martesana, ma anche e soprattutto l’occasione in cui incontrare gli Ospedali pubblici di Milano Pini-CTO, Niguarda, Sacco-Fatebenefratelli, ...

Salute - studio Usa : la dipendenza dagli smartphone è come quella dagli oppoidi : Toglietemi tutto, ma non il mio smartphone. Ormai molto spesso il legame indissolubile con il telefonino potrebbe ricalcare un celebre slogan del passato. Scatenando addirittura liti come quella tra un padre e una figlia a Lecce, dove la ragazzina si è tagliata un polso procurandosi una lieve ferita. Lo conferma un recente studio americano, che paragona la dipendenza da questo dispositivo – la ‘digital addiction’ – a ...