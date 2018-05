Sale lo Spread Salvini a FI | no ad alleanza con chi non vuole cambio passo in Ue

Matteo Salvini a Radioanch'io Rai : "Lo spread Sale? Non volevano il nostro governo a prescindere" : ...il leader della Lega Matteo Salvini a Radio anch'io replica a chi gli chiede di commentare i retroscena secondo i quali avrebbe tenuto il punto sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, ...

Borsa in rosso - e lo spread Sale ancora : Avvio di seduta in nuovo calo questa mattina a Piazza Affari, dopo i primi scambi, sulla scia della chiusura fatta segnare ieri. L'indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un -1,52% a quota 21.

Lo spread apre a 250 - poi Sale ancora. Valore più alto dalla fine del 2013 : Apertura ancora in rialzo per lo spread tra Btp e Bund, che stamattina supera la soglia dei 250 punti e si attesta a 253, il top dalla fine del 2013, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Il rischio, per l'Italia, è di superare il tetto dei 63,5 miliardi di spesa per interessi fissato dal Def, con conseguenze immediate per i nostri conti pubblici. Il rendimento del decennale si attesta al 2,847%.

Spread riSale oltre 230 poi frena dopo incarico a Cottarelli. Banche giù : dopo il no del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Paolo Savona ministro dell'Economia, per difendere l'Italia nell'euro, e la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte che ha fatto ...

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. RiSale lo spread : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Governo - Paolo Cirino Pomicino sul golpe finanziario : 'Vi spiego io perché Sale lo spread' : ...ministro Paolo Cirino Pomicino non appassiona la teoria del complotto internazionale dei mercati contro il Governo Lega-M5s e peggio ancora contro l'ipotesi di Paolo Savona al ministero dell'Economia.