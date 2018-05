Ryanair - volo cancellato : i passeggeri costretti a 24 ore di autobus : Ryanair, volo cancellato: i passeggeri costretti a 24 ore di autobus Alcuni familiari preoccupati si sono rivolti ai carabinieri non riuscendo più a mettersi in contatto con i loro cari Continua a leggere L'articolo Ryanair, volo cancellato: i passeggeri costretti a 24 ore di autobus proviene da NewsGo.

In aereo come Britney Spears - su un volo Ryanair lo steward che balla Toxic : Indietro 24 maggio 2018 2018-05-24T16:13:20+00:00 ROMA – Quando certe canzoni partono è impossibile non ballarle o cantarle. Succede proprio a tutti. È stato così anche per uno steward di Ryanair che, su un volo Genova – Bournemouth, ha intrattenuto i passeggeri con una performance ballerina sulle note di Toxic. Proprio come Britney Spears, Paolo (questo il […] L'articolo In aereo come Britney Spears, su un volo Ryanair lo steward che ...

Lo steward di Ryanair/ Video - la danza sulle note di "Toxic" di Britney Spears durante il volo : Lo steward di Ryanair: Video, la sua performance sulle note di "Toxic" di Britney Spears durante il volo fa impazzire sia i passeggeri che il web, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:27:00 GMT)

Ryanair cambia le regole per il check-in : si potrà fare solo 48 ore prima del volo : Ryanair cambia le regole per il check-in: si potrà fare solo 48 ore prima del volo L’ultimo cambiamento di Ryanair riguarda il check-in online, in particolare il tempo a disposizione per i viaggiatori per effettuarlo senza incappare in pagamenti indesiderati e sovrapprezzo. Per chi non rispetta le regole, i costi sono salatissimi: 55 euro per […] L'articolo Ryanair cambia le regole per il check-in: si potrà fare solo 48 ore prima del volo ...

Bologna - paura al Marconi : volo Ryanair atterra in emergenza : 16 maggio 2018 , modifica il 16 maggio 2018 - 16:36, RIPRODUZIONE RISERVATA Leggi i contributi SCRIVI partecipa alla discussione Caratteri rimanenti: Scrivi qui il tuo commento invia voto data carica ...

Volo Brindisi-Parigi in ritardo di 7 ore : Ryanair dovrà risarcire 1.800 euro a una famiglia : Padre, madre e due figli hanno perso la prima giornata a Disneyland a causa dei ritardi della compagnia aerea low cost che è stata condannata a versare un...

Ryanair beffa 4 turisti : 100 euro di rimborso in meno per un volo cancellato : Dall'aeroporto Antonio Canova di Treviso, il 21 giugno, due coppie italiane dovevano partire per godersi giorni di relax nella bella Creta, in Grecia. Peccato però che i quattro hanno dovuto fare i conti con la compagnia low cost Ryanair, che a metà aprile ha comunicato di non aver più intenzione di effettuare alcun volo per la tratta Treviso-Chania, lasciando a terra tutti coloro che da tempo avevano prenotato, ad un prezzo favorevole, il ...

Ritardo volo Comiso Roma - per Ryanair nessun rimborso agli utenti : La compagnia aerea risponde al nostro articolo sulla possibilità di un risarcimento per i viaggiatori e spiega perché questo non è dovuto

Il volo Ryanair è in ritardo - l’amministratore delegato O’Leary offre da bere a tutti : “Ma solo un drink a testa…” : Sorpresa per i passeggeri del volo Ryanair da Liverpool a Dublino, di sabato 14 aprile. L’amministratore delegato Micheal O’Leary si trovava a bordo, per tornare verso casa. Saputo del ritardo si è messo all’interfono e ha deciso di offrire da bere a tutti: “Ma al massimo un drink a testa, non due…” ha detto scherzando L'articolo Il volo Ryanair è in ritardo, l’amministratore delegato O’Leary offre ...

Volo cancellato - Ryanair condannata : ANSA, - LECCE, 5 APR - Il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato Ryanair a risarcire padre e figlio per un Volo, il Bergamo - Brindisi cancellato lo scorso 14 settembre nell'ambito dei tagli decisi ...

Il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato Ryanair a risarcire un padre e un figlio per il ritardo di un volo : Il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato Ryanair a risarcire padre e figlio per un volo, il Bergamo - Brindisi cancellato lo scorso 14 settembre nell'ambito dei tagli decisi dalla compagnia low cost in quel periodo. Ne dà notizia l'associazione Codici Lecce secondo cui il Giudice ha riconosciuto l'indennizzo contrattuale, i danni supplementari e il rimborso delle spese. "Si tratta - riferisce Codici in una nota - della prima sentenza ...

Il tribunale del lavoro di Bergamo condanna Ryanair : «Comportamento discriminatorio con gli assistenti di volo» : «Un'altra importante vittoria della nostra organizzazione nella battaglia per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori di Ryanair» . Lo afferma la Filt-Cgil dando notizia del pronunciamento del ...

Ryanair sollecita governo e UE su sciopero controllori di volo francesi : Teleborsa, - Domani giovedì 22 marzo 2018 si prevede una giornata di passione per il trasporto aereo in Francia, a causa dello sciopero indetto dai sindacati dei controllori del Traffico Aero , ATC, ...