Rosso per Damiani

Piazza Affari chiude in Rosso : Ftse Mib perde il 2 - 65% : La Borsa di Milano chiude in calo con il Ftse Mib che cede il 2,65% a 21.350 punti. Sulla seduta pesano le incertezze del quadro politico italiano dopo l'incontro tra il premier incaricato, Carlo ...

Profondo Rosso per Ratti : Retrocede molto la big italiana del tessile , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,61%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

Archeologia - eccezionale scoperta a Pompei : in fuga dall’eruzione rimane schiacciato da un gRosso blocco di pietra - la prima vittima nel cantiere dei nuovi scavi [FOTO] : Il torace schiacciato da un grosso blocco di pietra, il corpo sbalzato all’indietro dal potente flusso piroclastico, nel tentativo disperato di fuga dalla furia eruttiva. E’ in questa drammatica posizione, che emerge la prima vittima del cantiere dei nuovi scavi della Regio V a Pompei. Lo scheletro è stato ritrovato all’incrocio tra il Vicolo delle Nozze d’Argento e il Vicolo dei Balconi, di recente scoperta, che protende verso via di Nola. ...

Piazza Affari in Rosso - -2 - 08% - e lo spread supera 230 : Roma, 28 mag. , askanews, Ancora una giornata nera a Piazza Affari e per i titoli di Stato. La Borsa di Milano chiude in profondo rosso con il Ftse Mib in calo del 2,08%. Titoli di Stato sotto ...

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) - “Sono sempre stato convinto che l'idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un'intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi iniz

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Sono sempre stato convinto che l’idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un’intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi inizi finalmente una stagione nuova, con una società solida e affidabile. Penso lo meriti la meravigliosa tifoseria del Lane, ...

Vicenza - la svolta è vicina : è di Renzo Rosso l’unica offerta per il club : Si avvicina il momento della svolta per il Vicenza Calcio, dichiarato fallito lo scorso gennaio e al quale è stato consentito di concludere il campionato di serie C attraverso il controllo del curatore Nerio De Bortoli, nominato dal Tribunale. La giornata di oggi era già ritenuta fondamentale per il destino del club, che non può […] L'articolo Vicenza, la svolta è vicina: è di Renzo Rosso l’unica offerta per il club è stato ...

Spread intorno a 233 punti - Piazza Affari in Rosso dell'1 per cento : Dall'altro, la possibilià di nuove elezioni, molto probabilmente in ottobre, non puo' essere vista come uno sviluppo positivo per l'economia italiana», commenta Silvia Ardagna, economista di Goldman ...

Profondo Rosso per Bayer : In forte ribasso la compagnia chimico-farmaceutica , che mostra un disastroso -2,1%. Lo scenario su base settimanale di Bayer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX30 .

Rossoblù pronti per uno dei tornei più importanti d'Italia : ...- commenta la presidente Maria Paola Galasso - Il torneo Mazzetto è uno dei principali a livello nazionale ed è il modo migliore per concludere quest'anno ma soprattutto per proiettarsi nel mondo FIP ...

Calciomercato Milan - Strinic esce allo scoperto : 'Ho firmato un contratto di tre anni con i Rossoneri' : Una nuova avventura al via, Ivan Strinic è pronto ad iniziare una nuova tappa della sua carriera. Fine della storia con la Sampdoria, club con il quale il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno,...

Incidente Leclerc Hartley/ Video Formula 1 - problemi ai freni per il monegasco : scontro fatale con Toro Rosso : Incidente Leclerc Hartley, Video Formula 1: il momegasco della Sauber tampona la Toro Rosso del Neozelandese per un guasto ai freni. Gp di Monaco 2018.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:22:00 GMT)

Croce azzurra protagonista al Naso Rosso di Senigallia e cresce l'attesa per il Rock Music Festival : Concerti e spettacoli che si chiuderanno il 17 giugno con il primo raduno di moto 'dall'epoca al moderno'. Si possono seguire aggiornamenti e novità sulla pagina facebook Croce azzurra Onlus Sant'...