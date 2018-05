Roots | Radici è ancora vivo | “La schiavitù non è finita”

tvzap.kataweb

(Di martedì 29 maggio 2018) “Lanon è stata sradicata da questo pianeta, non è stata neppure alleviata, ci sono nuove forme di, nuovi muri, nuove catene, nuovi corpi gettati in mare, per questo abbiamo deciso di riproporre la storia di. Per essere colpiti da questa storia non è necessario essere americani di colore, non è neppure necessario essere americani, è una storia universale: l’idea della libertà, della giustizia, della famiglia sono temi importanti, se sei un essere umano”. A parlare non è una persona qualunque, è LeVar Burton, l’attore che nel 1977 portò in televisione la storia di Kunta Kinte, un ragazzo, un giovane guerriero, ridotto inche combatte per la sua libertà e quella della sua gente. Quarant’anni fa circa gli Stati Uniti si fermarono di fronte al televisore a seguire le vicende di Kunta Kinte. La tragedia dellatrovò il suo racconto ...