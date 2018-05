romadailynews

: #Roma Ambulanti abusivi vendevano merce contraffatta a Prati - romait_it : #Roma Ambulanti abusivi vendevano merce contraffatta a Prati - romadailynews : Roma: Vendevano #merce #contraffatta, denunciati: Entrambi cittadini del Senegal di 35 e 39… - SimoneFerro1 : @leosantacrux @MottaLoris @Gazzetta_it Ognuno sente quel che vuole sentire. Non è che dal primo luglio l’Inter div… -

(Di martedì 29 maggio 2018)– Avevano organizzato dei ‘punti vendita’ su un marciapiede nella zona Prati. Con questo stratagemma stavano tentando di vendere borse ‘taroccate’ delle più note case di moda. Ma il loro ‘guadagno’ in realtà e’ stata la denuncia a piede libero per contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di prodotti industriali e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con marchi falsi. Gli arrestati A finire nei guai sono stati due venditori ambulanti abusivi. Entrambi cittadini del Senegal di 35 e 39 anni e già conosciuti alle forze dell’ordine. Sono stati deferiti all’autorità giudiziaria da una pattuglia di Carabinieri della StazionePrati. Oltre alle 33 borse che stavano tentando di “piazzare”, i venditori sono stati trovati in possesso di 21 marchi in metallo contraffatti di case di moda. Pronti ...