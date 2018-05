Roma | Traffico intenso per incidente su Via Cristoforo Colombo

Roma : Traffico congestionato per incidenti : Roma – Nella Capitale Traffico congestionato. Sul Grande raccordo anulare in carreggiata interna ci sono lunghe code dalla Diramazione Roma nord alla Roma-Fiumicino a causa di un incidente dopo la galleria Appia. In esterna, invece, code a tratti sull’intero anello: dalla Prenestina all’Appia. Tre km di code sul Tratto urbano della A24 da Tor Cervara alla Tangenziale est, in direzione del centro. Mentre nel senso di marcia ...

Roma. Il Ponte dell’Osa presto riaperto anche al traffico carrabile : Il Ponte dell’Osa, ora utile al passaggio ciclo-pedonale, sarà presto riaperto anche al traffico carrabile, compreso quello del servizio pubblico

Roma - auto prende fuoco sul Gra : traffico paralizzato anche per altro incidente : Momenti di paura su Gra. Un'auto ha preso fuoco in mezzo alla strada: l'automobilista è salvo per miracolo. traffico in tilt anche per un altro incidente. 'Sul Grande Raccordo Anulare disagi sull'...

Roma - due incidenti sul Gra : traffico paralizzato : 'Sul Grande Raccordo Anulare disagi sull'intero anello: in carreggiata interna code dalla Salaria alla Roma-Fiumicino per incidente al km 58+800 all'altezza della via del Mare. Code anche in esterna ...

Roma - traffico in tilt sul Gra : Roma, 16 mag. – (AdnKronos) – Sul Grande Raccordo Anulare circolazione rallentata sull’intero anello: in carreggiata interna code a tratti dalla Diramazione Roma nord alla Pontina; code a tratti anche in esterna all’altezza della Roma-Fiumicino e più avanti dalla Casilina alla Cassia. Lo riferisce Astral Infomobilità precisando che sul Tratto urbano della A24 lunghe code da Tor Cervara alla Tangenziale est in entrata a ...

Roma : Traffico - una vera e propria giornata infernale : Roma – Mattinata critica per il Traffico della Capitale, messo alla prova dal maltempo e da una serie di incidenti che hanno congestionato la viabilità cittadina. Ore da incubo a Roma Nord per i cittadini rimasti bloccati nel Traffico della zona Balduina. Dove alla chiusura per voragine di via Damiano Chiesa, che già ieri aveva mandato il Traffico in tilt, si sono aggiunti il restringimento di via della Balduina a causa di un albero caduto ...

Roma : Traffico intenso su GRA e tratto urbano A24 : Roma – Molto congestionatoil Traffico . Sul Grande Raccordo Anulare di Roma circolazione rallentata sull’intero anello. In carreggiata interna lunghe code dalla Cassia Bis alla Roma-Fumicino. Lunghe code anche in esterna dalla Cassia alla Nomentana. Sul tratto urbano della A24, 7 km di code a partire da Settecamini fino al bivio per la Tangenziale est, verso il centro. Incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a viale Newton ...

Codacons : traffico Roma Nord nel caos per avvio Internazionali tennis : Codacons: Roma Nord in tilt a causa dei mancati interventi sul traffico Roma – caos traffico, come ogni anno, nella zona Nord di Roma. La causa è l’avvio degli Internazionali di tennis. Attorno al Foro Italico si creano code interminabili di automobili con immensi disagi per i cittadini. Negli ultimi giorni si sono registrati più volte pesanti rallentamenti, determinati non solo dall’elevato afflusso di automobili nella zona ...

Roma - autobus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia : paura in centro - traffico in tilt : Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in fiamme in periferia, ...

Roma : Traffico droga tra Marocco-Italia-Spagna - 10 arresti : Roma- I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, nelle province di Roma, Frosinone e Torino, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza. Tale provvedimento dispone la custodia cautelare in carcere per 10 persone. Si tratta di 7 di origine marocchina, un algerino, un italiano ed un albanese. Avevano dato vita ad un Traffico internazionale di droga, prevalentemente hashish, importata dal Marocco, tramite la Spagna. Poi distribuita nelle ...