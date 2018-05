Roma | scontro su via Cristoforo Colombo Problemi di viabilità

Di Maio : «2 giugno in piazza a Roma». Scontro con il Colle su nomi Tesoro : «Avevo fatto arrivare nomi alternativi a Savona, come Bagnai o Siri». A dirlo, ospite a Pomeriggio Cinque è il leader del M5S Luigi Di...

Roma - scontro tra auto e moto : morto 28enne : Roma, 28 mag. - (AdnKronos) - Un motociclista di 28 anni è morto nella notte a causa di un incidente stradale dopo essersi scontrato con una automobile. E' accaduto in via Casale San Pio V, quando il centauro in sella ad una Suzuki Gsx si è scontrato con una Ford Focus morendo sul colpo. La salma è

Scontro tra moto e taxi a Roma : un morto : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Un morto e un ferito grave e il bilancio dell’incidente tra una moto Suzuki e un taxi, una Nissan, avvenuto la notte scorsa in via Boccea a Roma. Nello schianto, che si è verificato intorno alle 5.45, il motociclista, un 43enne, è morto mentre il tassista, un 45enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Gemelli. Sul posto è intervenuta la polizia locale. L'articolo ...

Assemblea Nazionale Pd a Roma/ Verso il Congresso o Martina nuovo Segretario : scontro tra Renzi e le minoranze : Assemblea Nazionale Pd a Roma: Verso nuovo Congresso o Martina Segretario. Renzi vuole evitare conte interne e offre mediazione: scontro con le minoranze di Orlando e Franceschini(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:45:00 GMT)

Roma : Scontro frontale tra auto - due codici rossi : Roma – Intorno alle 3.30 grave incidente stradale la scorsa notte a Roma, in viale Vaticano all’altezza dei Musei Vaticani. Un taxi in servizio notturno con a bordo tre passeggeri – un italiano e due stranieri – e’ rimasto coinvolto in uno Scontro frontale con un’altra autovettura. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ad avere la peggio sono stati i passeggeri di una delle due ...

Scontro tra auto e bus a Roma : 3 feriti - 2 sono gravi : Roma, 11 mag. , AdnKronos, Tre passeggeri feriti e un'auto in fuga. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 16.15 a Roma, sul lungotevere dei Sangallo, all'altezza di via dei ...