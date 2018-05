Roma | rapinato in metro da 4 giovani rom

Roma - rapinatore seriale di prostitute inchiodato dai tatuaggi con i nomi delle due figlie : Andava a rapinare le lucciole con la Mercedes classe A della moglie. E per evitare guai, prima di imboccare la via Ardeatina sganciava la targa. Non è bastata nemmeno questa accortezza a Emerson R., ...

Roma : Carabinieri arrestano 3 rapinatori in piazza della Repubblica : Roma: uno smartphone e una collana d’oro gli oggetti rubati Roma – Paura questa notte a piazza della Repubblica a Roma. Una coppia di turisti è stata attorniata dai una banda di malviventi. I rapinatori hanno minacciato i malcapitati con un coltello, impossessandosi di un telefonino e di una collana d’oro. In manette sono finiti 3 cittadini algerini, tra i 19 e i 29 anni. Il terzetto è stato arrestato dai Carabinieri del ...

Aggredita in centro a Roma - Michaela Biancofiore reagisce e insegue il rapinatore : L'uomo, un sudanese di 22 anni, è stato arrestato poco dopo dai carabinieri, chiamati dalla deputata altoatesina

Roma - aggredita in centro la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore : 'Ho inseguito il rapinatore' : L'onorevole Michaela Biancofiore è stata aggredita in pieno centro a Roma , mentre all'una di notte portava a spasso il cane. La deputata di Forza Italia è però riuscita a divincolarsi dal rapinatore ...

Michaela Biancofiore aggredita di notte a Roma da un rapinatore : La deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore è stata aggredita in via Nazionale, nel centro di Roma. Biancofiore (che ha definito l'accaduto "Personalmente scioccante") era scesa intorno all'...

Roma - picchia studente e gli strappa l'orologio dal polso : caccia a rapinatore seriale : Uno studente di 18 anni è stato picchiato da un uomo incappucciato che è fuggito dopo avergli strappato l'orologio dal polso. La rapina è avvenuta di notte, su un tratto di via Calalzo, una traversa ...

Roma - colpo alla Centrale Montemartini. Rapinatori in fuga con la cassaforte del museo : Due uomini armati e col viso coperto hanno sottratto la cassaforte del museo, un'auto li attendeva all'uscita

Roma : Rapinatore incastrato da telecamere : L’uomo è ritenuto responsabile di una rapina a mano armata dell 13 marzo 2017 Roma – E’ stata data esecuzione dai Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari, del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Questo nei confronti di un Romano, classe 85, con precedenti. L’uomo è ...

JOHN OGAH - NIGERIANO EROE BATTEZZATO DA PAPA FRANCESCO/ Roma - disarmò rapinatore armato di mannaia : JOHN OGAH, NIGERIANO EROE BATTEZZATO da PAPA FRANCESCO: Roma, il migrante disarò un rapinatore armato di mannaia a Centocelle. Oggi il "premio" durante la Veglia Pasquale della Notte Santa.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 20:36:00 GMT)

Roma - a Pasqua e Pasquetta musei civici gratis; III e VIII Municipio al voto il 10 giugno; Arrestato rapinatore seriale farmacie : Roma, musei civici APERTI A Pasqua E Pasquetta musei civici aperti a Pasqua e Pasquetta a Roma, con una ricca offerta culturale di mostre, spettacoli, visite guidate e laboratori per bambini. ...

Roma : Riconosce i rapinatori e li denuncia - 3 arrestati : Roma: Un uomo rapinato il giorno prima, torna in zona e Riconosce i malviventi – Roma – Era rimasto vittima di una rapina da parte... L'articolo Roma: Riconosce i rapinatori e li denuncia, 3 arrestati proviene da Roma Daily News.