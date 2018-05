Roma | morto Alberto Mieli Dureghello | stretti attorno a sua famiglia

Roma - scontro tra auto e moto : morto 28enne : Roma, 28 mag. - (AdnKronos) - Un motociclista di 28 anni è morto nella notte a causa di un incidente stradale dopo essersi scontrato con una automobile. E' accaduto in via Casale San Pio V, quando il centauro in sella ad una Suzuki Gsx si è scontrato con una Ford Focus morendo sul colpo. La salma è

Morto per la "mucca pazza"? / Il 64enne perde la vita in hospice - a Roma le analisi : Morto per la "mucca pazza"? Il 64enne perde la vita in hospice, ora sono in corso le analisi per scoprire se lanciare l'allarme. Si tratta di Antonio Barbagli noto nel mondo del volley.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 12:59:00 GMT)

Strage di Erba - morto Carlo Castagna/ E intanto Olindo Romano fa il cuoco in carcere... : Strage di Erba, Carlo Castagna è morto. Scomparso il padre di Raffaella, uccisa nel 2006 da Rosa e Olindo. Si è spento nelle scorse ore all'età di 74 anni(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:52:00 GMT)

Strage di Erba : è morto Carlo Castagna. Perdonò i Romano : È morto Carlo Castagna, tristemente noto alle cronache italiane per la Strage di Erba dell'11 dicembre 2006, nella quale perse la figlia Raffaella, il nipote Youssef e la moglie Paola. Condivise il dolore della perdita insieme a Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto della Strage, deceduto nel 2014, che perse a sua volta la moglie Valeria Cherubini. Stiamo parlando della terribile vicenda per la quale sono stati condannati all'ergastolo Olindo ...

«Un fiore per Giuseppe» - manifestazione a Roma per il giovane napoletano morto all'Umberto I : La famiglia di Giuseppe Esposito, il ventenne affetto da fibrosi cistica e deceduto la notte del 17 maggio scorso all'Umberto I dov'era ricoverato, è in attesa di capire quali siano...

Un escursionista 42enne morto in montagna alle porte di Roma : Roma, 26 mag. , askanews, Un uomo italiano di circa 42 anni, escursionista trekking, residente a Montelibretti , Roma, , è morto per cause imprecisate mentre percorreva un sentiero di montagna in ...

Tangenziale Est - due incidenti gravi in 24 ore : dopo l'auto contRomano - morto un motociclista : Due gravi incidenti di cui uno mortale in meno di 24 ore sulla Tangenziale Est. dopo il pensionato che mercoledì ha percorso la corsia sud contromano , è ricoverato in prognosi riservata, , giovedì ha ...

Trovato morto a Roma il 69enne di Morano scomparso quattro giorni fa : CATANZARO - E' stato Trovato morto a Roma Pietro Aloise, il sessantanovenne di Morano Calabro di cui non si avevano più notizie da quattro giorni. L'uomo, che probabilmente è stato investito da un'...

Roma - trovato morto Pietro Aloise scomparso da 4 giorni/ Ultime notizie : investito da auto - è questa la causa? : Roma, trovato morto Pietro Aloise, 69enne scomparso misteriosamente da 4 giorni: è giallo sulle cause del decesso e sulle dinamiche dell'incidente.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:09:00 GMT)

Philip Roth è morto/ Chi è Nathan Zuckerman? L'utilizzo ripetuto dell'alter ego nei suoi Romanzi : morto Philip Roth, scrittore americano vincitore del Pulitzer ma privato del Nobel: aveva 85 anni. Si è spento questa notte per un'insufficienza cardiaca, come riferisce il New York Times(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 21:17:00 GMT)

Philip Roth è morto - i suoi Romanzi vivranno per sempre : Il cuore di Philip Roth ha smesso di battere a 85 anni in una stanza d'ospedale a New York. La sua penna, come lui stesso aveva dichiarato, aveva finito di scrivere già da qualche anno. Per fortuna, se lo scrittore di Newark non c'è più, restano i suoi libri. Bisogna ringraziare il Dio della Letteratura che gli ha concesso il talento per riuscire a scriverli.Continua a leggere