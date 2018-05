Roma | Dzeko miglior giocatore della stagione per i tifosi

Roma - Dzeko 'Voglio restare - ma dipende anche dal club' : Roma - Che Roma e la Roma gli fossero entrate nel cuore non è un mistero. Quello che forse non si sapeva è quanto sia stato complicato il mese di gennaio per Edin Dzeko, quando di fronte all'offerta ...

Roma - Dzeko alimenta dubbi sul futuro : “sognavo il Milan…” : Edin Dzeko, non fa molto per mettere a tacere le voci sul suo conto. Parlando a Face Tv, non ha rassicurato i tifosi della Roma in merito alla sua permanenza: “Ora giocherò due partite con la nazionale bosniaca e successivamente vedremo quello che succederà. Ho altri due anni di contratto, quindi bisogna chiedere anche alla Roma. Quando giocavo con la maglia dello Zeljeznicar il mio sogno era quello di giocare nel Milan. Dopo aver vinto il ...

Dzeko alimenta dubbi sul futuro : “chiedete alla Roma - sognavo il Milan…” : Edin Dzeko è attualmente impegnato con la sua Nazionale, poi si dedicherà alle vacanze in vista della calda sessione di calciomercato che lo coinvolgerà Edin Dzeko, ad ogni finestra di mercato, torna in auge tra i nomi più chiacchierati della sessione. E’ stato uno dei pezzi pregiati del calciomercato invernale, con il suo trasferimento al Chelsea saltato solo nelle ultime ore ed a quanto sembra sarà uno dei calciatori più richiesti anche ...

Calciomercato Roma : caccia a un sostituto di Dzeko Video : Finita la stagione, è chiaro che il bosniaco Edin Dzeko abbia svolto un gran lavoro durante questa stagione, tanto che nel reparto avanzato è stato uno dei migliori, se non il giocatore, e quello che ha totalizzato più reti e minuti di gioco con una buona media voto. La societa' giallorossa, per la prossima stagione, dovra' lottare su più fronti, per questo il direttore sportivo Monchi [Video] sarebbe intenzionato a trovare un attaccante che ...

La Roma cerca gol : casting in attacco per aiutare Dzeko : Come ricorda Massimo Cecchini su ' La Gazzetta dello Sport ', la Roma è il quinto attacco del campionato , 61 gol segnati, : troppo poco per poter volare , anche se per ben 18 partite la porta ...

Calciomercato Roma - Monchi allo scoperto : Alisson - Dzeko ed il “giallo” Florenzi : Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato delle possibili mosse di Calciomercato che coinvolgeranno il club giallorosso “Alisson? Se partisse dovrei tornare a giocare io in porta: è più facile che resti lui”. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, risponde con una battuta a chi gli chiede se Alisson resterà in giallorosso anche per il prossimo anno. In occasione della cerimonia di consegna dei Premi Ussi Roma, in scena ...

Sassuolo-Roma alle 20.45 La Diretta In avanti Schick - Dzeko e Perotti : Il Sassuolo in campo per chiudere bene una stagione travagliata, nella quale ad un certo punto gli emiliani hanno dovuto guardarsi dietro e considerare quanti punti avessero di vantaggio sulla ...

Roma - Dzeko spaventa i giallorossi : tentazione MLS sponda Los Angeles : Roma, Dzeko- Edin Dzeko spaventa la Roma dopo una stagione d’autentico protagonista. L’attaccante bosniaco, 32enne, sarebbe tentato da un clamoroso futuro in MLS sponda Los Angeles F.C. L’ex City ha più volte sottolineato il suo apprezzamento per il mondo americano, e il mercato estivo potrebbe consegnarlo alla sua nuova avventura. LA RISPOSTA DELLA Roma: PRONTO […] L'articolo Roma, Dzeko spaventa i giallorossi: ...

Dzeko - la Roma vuole blindarlo per fargli scordare le offerte dagli Usa : Edin Dzeko è diventato "unico", come ha detto due giorni fa Eusebio Di Framcesco. La Roma allora vuole fare di tutto per tenerlo il più a lungo possibile. L'obiettivo è fargli dimenticare il canto di ...

Roma - Di Francesco : "Balo? L'avevo già cercato a Sassuolo. Ma Dzeko è unico" : L'importanza di avere Dzeko. La possibilità di avere Balotelli: "Un giocatore con qualità. Lo avevo già cercato quando ero a Sassuolo. A queste valutazioni penseremo più avanti, perché dobbiamo ancora ...

