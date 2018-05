Roma | Aggressioni e minacce a coinquilina | arrestato 20enne

romadailynews

(Di martedì 29 maggio 2018)– Viveva con la sua famiglia all’interno del suo appartamento. E fin qui nulla di particolare. Se non fosse che in un mese e’ stata più volte malmenata e aggredita da un suo connazionale all’nterno proprio dell’appartamento. Come epilogo, l’aguzzino ha cercato di avere un rapporto sessuale con la donna. Ma le grida d’aiuto di quest’ultima hanno richiamato l’attenzione degli altri coinquilini che sono riusciti a metterlo in fuga. LeL’uomo, un bengalese, con continue telefonate e messaggi minacciava la donna. Chiedendole 10mila euro altrimenti avrebbe fatto del male a tutti i suoi familiari. Costretta a trasferirsi in un’altra casa, la ragazza ha raccontato l’episodio agli investigatori del commissariato Esquilino diretto da Giuseppe Moschitta. Che hanno messo in azione una massiccia attività di ...