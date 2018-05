Roland Garros | Nadal liquida Bolelli Tutto facile per Fognini

Roland Garros – Maria Sharapova soffre al primo turno : Masha elimina Hogenkamp al terzo set : Maria Sharapova supera il primo turno del Roland Garros: la tennista russa elimina l’olandese Hogenkamp in 3 set Dopo il rinvio a causa della pioggia nella giornata di ieri, Maria Sharapova ha potuto finalmente fare il suo esordio al Roland Garros. La tennista russa, attualmente numero 30 del ranking femminile, ha sofferto più del dovuto contro l’olandese Richel Hogenkamp (numero 133 WTA). Dopo aver vinto 6-1 il primo set infatti, Sharapova ha ...

Roland Garros - Fabio Fognini vola al secondo turno : PARIGI - Fabio Fognini si qualifica per il secondo turno del Roland Garros . Il 31enne tennista ligure, numero 18 Atp e 18esima testa di serie, ha dominato all'esordio, con il punteggio di 6-4 6-2 6-1,...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : martedì 29 maggio. Vince Fognini. Bolelli lotta al tie-break ma si arrende a Nadal! In campo anche Fognini. Avanti anche Fabbiano - fuori Lorenzi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2018 (martedì 29 maggio). Oggi si completano i match di primo turno del tabellone maschile e femminile. Si ripartirà dalle partite sospese ieri sera per pioggia, con Simone Bolelli contro Rafa Nadal e Thomas Fabbiano con l’australiano Matthew Ebden. Giornata importante per i colori azzurri anche per l’esordio di Paolo Lorenzi, che sfiderà il sudafricano Kevin ...

Mille chilometri per una vittoria al Roland Garros : la favola di Marco Trungelliti : Eliminato, poi ripescato, e infine vincitore di un match in un torneo dello slam. È l'incredibile parabola del tennista argentino Marco Trungelliti, raccontata dal New York Times, che al Roland Garros ha stupito tutti battendo al primo turno il ben più quotato talento australiano Bernard Tomic.La degna conclusione di una storia che sembra un favola, giovedì 24 maggio con la sconfitta dell'argentino durante le qualificazioni. ...

Roland Garros : Fabbiano e Fognini ok - Lorenzi saluta. Nadal piega super Bolelli : TENNIS I risultati in diretta Dopo Matteo Berrettini, Camila Giorgi e Marco Cecchinato, anche Thomas Fabbiano ha raggiunto il secondo turno al Roland Garros battendo per 6-4 5-7 6-2 3-6 6-2 l'...

Roland Garros - Bolelli ko con Nadal : Il tennista emiliano, proveniente dalle qualificazioni, si è arreso all'esordio al campione spagnolo, numero 1 del mondo e del ranking, con il punteggio di 6-4 6-3 7-6, 9, , dopo due ore e 57 minuti ...

Roland Garros 2018 : Fabio Fognini sul velluto. Si libera in tre set di Pablo Andujar e passa al secondo turno : Comincia con una secca vittoria in tre set la campagna di Fabio Fognini al Roland Garros 2018. Il ligure si è sbarazzato di Pablo Andujar per 6-4 6-2 6-1, in un’ora e 58 minuti di gioco, qualificandosi per il secondo turno dove affronterà il vincente della sfida tra l’israeliano Dudi Sela e lo svedese Elias Ymer. È stato un bel debutto per Fabio, solido e preciso, che non ha concesso nulla a un rivale comunque modesto e battuto già ...

Roland Garros – Esordio super per Fabio Fognini! L’azzurro liquida Andujar e strappa applausi dal pubblico parigino : Esordio positivo per Fabio Fognini al Roland Garros: il tennista italiano batte Andujar in 3 set e accede al secondo turno Dopo le sconfitte di Lorenzi, Seppi e Bolelli, l’Italia può tornare a sorridere con Fabio Fognini. Il tennista di Arma di Taggia ha superato lo spagnolo Andujar all’Esordio sulla terra rossa francese, imponendosi senza problemi in 3 set conclusi con il punteggio di 6-4 / 6-2 / 6-1. Al secondo turno Fognini incontrerà il ...

DIRETTA/ Roland Garros 2018 Fognini Andujar (6-4 6-2 6-1) streaming video e tv : Sharapova al 2^ turno : DIRETTA Roland Garros 2018, streaming video e tv: i match del primo turno nel torneo di Parigi continuano, si qualificano Fognini e Fabbiano, sono eliminati Bolelli (da Nadal) e Lorenzi(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 16:23:00 GMT)

Roland Garros 2018 : Simone Bolelli strappa applausi - va a un passo dal riaprire il match ma alla fine passa Rafa Nadal : Ci ha provato Simone Bolelli, ci è andato pure vicino a riaprire la partita ma Rafael Nadal è Rafael Nadal e strappargli un set a Parigi è impresa assai complicata. L’azzurro ha lottato nella prosecuzione del match interrotto ieri per la pioggia ma al tie-break del terzo set è stato costretto alla resa, al termine di quasi tre ore di gioco complessive (2 ore e 57), con il punteggio di 6-3 6-4 7-6(9). Il giocatore bolognese è stato ...

Roland Garros - Lorenzi fuori al primo turno : contro Anderson non c’è partita : Roland Garros, Lorenzi fuori dal torneo parigino in tre set contro Anderson, la testa di serie numero 7 ha la meglio sul tennista azzurro Dopo Matteo Berrettini e Marco Cecchinato anche Thomas Fabbiano approda al secondo turno del Roland Garros. Nella prosecuzione del match interrotto ieri sera per pioggia alla fine del quarto set, il 28enne pugliese, ha sconfitto in cinque set l’australiano Matthew Ebden: 6-4, 5-7, 6-2, 3-6, 6-2 in tre ...

Roland Garros - Bolelli lotta ma non basta : Nadal vittorioso in tre set combattuti : Roland Garros, Simone Bolelli gioca un’ottima gara contro Nadal, dando del filo da torcere al fenomeno spagnolo in tre combattutissimi set Roland Garros, Simone Bolelli è stato sconfitto al primo turno del torneo parigino da Rafa Nadal, testa di serie numero 1 e dominatore incontrastato del seeding sulla terra. Il tennista italiano ha giocato una bella gara, tutta cuore e grinta, lottando per l’intera durata dell’incontro ma ...

Roland Garros – Buona la prima per Garbine Muguruza : la tennista spagnola elimina Kuznetsova : Garbine Muguruza supera il primo turno del Roland Garros contro Kuznetsova: la tennista spagnola si impone in due set Non era un esordio facile sulla carta quello di Garbine Muguruza e non lo è stato, almeno per un set. Svetlana Kuznetsova ha fatto sudare la tennista di Caracas, campionessa due anni fa a Parigi, abile ad imporsi solamente al tie-break per 7-6 (7-0). Secondo set molto più soft per la Muguruza che ha liquidato la russa con un ...

Roland Garros 2018 : prima vittoria parigina per Thomas Fabbiano. Battuto in cinque set l’australiano Ebden : prima vittoria in carriera al Roland Garros per Thomas Fabbiano. Il tennista pugliese si regala questa grande soddisfazione dopo aver Battuto in cinque set l’australiano Matthew Ebden con il punteggio di 6-4 5-7 6-2 3-6 6-2 dopo tre ore e quarantacinque minuti di gioco. I due giocatori sono tornati oggi in campo dopo l’interruzione per pioggia avvenuta ieri a fine quarto set e che forse ha un pizzico agevolato l’azzurro, che ...