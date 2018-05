Roland Garros 2018 | prima vittoria parigina per Thomas Fabbiano Battuto in cinque set

Roland Garros - Fabbiano al secondo turno : adesso c’è Coric! : Thomas Fabbiano è approdato al secondo turno del Roland Garros dopo aver battuto l’australiano Ebden in 5 lottatissimi set Roland Garros, grande Thomas Fabbiano. Il tennista azzurro ha superato il primo turno del prestigioso Slam sulla terra, battendo l’australiano Ebden in 5 combattutissimi set. Una vera e propria lotta quella tra i due tennisti, culminata oggi nel 6-2 in favore di Fabbiano nella partita decisiva per aggiudicarsi il ...

Roland Garros - Lorenzi fuori all'esordio : PARIGI - Paolo Lorenzi è uscito di scena all'esordio al Roland Garros di Parigi. Il 36enne senese, numero 74 Atp, che lo scorso anno, alla sesta apparizione all'ombra della Torre Eiffel, era ...

Roland Garros - finisce subito l'avventura di Lorenzi : sconfitto da Anderson : finisce subito l'avventura di Paolo Lorenzi al Roland Garros, secondo Slam stagionale. Il 36enne azzurro è stato sconfitto dal sudafricano Kevin Anderson, numero 7 della classifica mondiale e sesta ...

Roland Garros 2018 : eliminato Paolo Lorenzi. Sconfitta in tre set con Kevin Anderson : Finisce al primo turno il Roland Garros di Paolo Lorenzi. Il tennista senese era al rientro sul circuito dopo i problemi fisici che lo hanno portato a rinunciare agli Internazionali d’Italia e nulla ha potuto contro il sudafricano Kevin Anderson. La testa di serie numero sei si è imposta in tre set con il punteggio di 6-1 6-2 6-4 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Un primo set totalmente dominato dal sudafricano, che si è ...

Tennis - 100 anni di Roland Garros - quell'eroe aviatore : Nel 1912 il torneo, intitolato 'Campionato del Mondo su terra battuta', si trasferì allo Stade Francais di St. Cloud , dove era socio Roland Garros, , dove rimase, guerra Mondiale permettendo, fino ...

Roland Garros - incontri sospesi per la pioggia : PARIGI , FRANCIA, - Era prevista intorno a mezzogiorno ed è arrivata più o meno puntuale la pioggia a Parigi. sospesi gli incontri della terza giornata del Roland Garros : tra questi il match sul '...

Tennis - Roland Garros - piove a Parigi : tutti gli incontri sospesi : Tennis I risultati in diretta piove ancora a Parigi e tutti i match sono stati sospesi: l'azzurro Paolo Lorenzi è sotto 2 set contro il bombardiere sudafricano Kevin Anderson , 6-1 6-2, , ma è avanti ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : martedì 29 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini all’esordio - torna in campo Serena Williams : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2018 (martedì 29 maggio). Oggi si completano i match di primo turno del tabellone maschile e femminile. Si ripartirà dalle partite sospese ieri sera per pioggia, con Simone Bolelli contro Rafa Nadal e Thomas Fabbiano con l’australiano Matthew Ebden. Giornata importante per i colori azzurri anche per l’esordio di Paolo Lorenzi, che sfiderà il sudafricano Kevin ...

Roland Garros – La domanda che infastidisce Djokovic : “se ho voglia di giocare ancora? Vi rispondo così!” : Novak Djokovic infastidito da una domanda particolare e ricorrente durante le sue conferenze stampa: quella sulla sua voglia di giocare ancora a tennis Novak Djokovic è sempre molto pacato nel corso delle sue conferenze stampa. Quando il serbo incontra i media è più facile vedere momenti di ironia e risate rispetto a quelli di rabbia o sfogo. Dopo l’esordio con vittoria su Dutra Da Silva al Roland Garros però, Nole ha avuto qualcosa da ...

Roland Garros 2018 - John McEnroe : “Nadal è il grande favorito. Al femminile torneo aperto e Serena Williams può vincere” : Il Roland Garros 2018 sta entrando nel vivo e la caccia al secondo grande Slam della stagione è iniziata. Chi conosce bene questi tornei è John McEnroe, uno dei miti del tennis che ha conquistato in carriera sette Slam in singolo. Tra questi manca proprio il Roland Garros, in cui arrivò in finale nel 1984, ma fu sconfitto da Ivan Lendl dopo quattro ore di gioco (3-6 2-6 6-4 7-5 7-5). Ora il 59enne statunitense sta vivendo un’esperienza da ...

Roland Garros 2018 : esordio per Fabio Fognini nel giorno del ritorno di Serena Williams : Terza giornata al Roland Garros 2018 e si completano i match di primo turno nel tabellone maschile e femminile. Sarà un martedì importante per i colori azzurri perchè è il giorno dell’esordio nello Slam parigino di Fabio Fognini, che se la vedrà con lo spagnolo Pablo Andujar. C’è grande attesa in casa Italia per il ligure, che è reduce da ottimi risultati sulla terra rossa (semifinale a Ginevra e quarti a Roma) e si presenta a questo ...

Roland Garros 2018 : tutti gli italiani in campo martedì 29 maggio. Il programma e gli orari : Oggi sarà il giorno dell’esordio al Roland Garros 2018 di Fabio Fognini. Il numero uno azzurro sfiderà nel primo turno dello Slam parigino lo spagnolo Pablo Andujar. C’è grande attesa per il nativo di Arma di Taggia, reduce dai quarti di finale raggiunti a Roma e dalla semifinale a Ginevra. In campo anche Paolo Lorenzi, che rientra dall’infortunio e sfiderà il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie numero sei e anche lui ...