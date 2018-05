Roland Garros 2018 | i risultati del tabellone maschile 29 Maggio Avanti Nadal | Cilic e

Roland Garros 2018 - i risultati del tabellone femminile. Serena Williams torna alla vittoria - Maria Sharapova soffre ma passa : L’attesa nella terza giornata del Roland Garros era tutta per il ritorno in campo di Serena Williams. Con un completo total black, a dispetto del sole di Parigi, l’ex numero 1 del mondo è tornata a vincere una partita sulla terra dopo due anni, ovvero da quando perse la finale due anni fa contro Garbiñe Muguruza. L’americana ha battuto la ceca Krystina Pliskova in due set, 7-6(4) 6-4. Non è stata una Williams brillante ...

Roland Garros 2018 - il programma di mercoledì 30 maggio : gli orari delle partite e come vederle in tv : Marco Cecchinato ci prova contro l'argentino Marco Trugelliti, balzato agli onori della cronaca per essere entrato in tabellone all'ultimo ed aver vinto il primo turno; Matteo Berrettini si dovrà ...

News Sportive 29/05/2018 – La polemica Balotelli - i Playoff NBA e i risultati del Roland Garros : le notizie di oggi [GALLERY] : Dedica e polemiche per il ritorno in azzurro di Balotelli, la vittoria di Golden State nei Playoff NBA e i risultati del Roland Garros: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te ...

News Sportive 29/05/2018 – La polemica balotelli - i Playoff NBA e i risultati del Roland Garros : le notizie di oggi [GALLERY] : Dedica e polemiche per il ritorno in azzurro di balotelli, la vittoria di Golden State nei Playoff NBA e i risultati del Roland Garros: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te ...

Roland Garros 2018 - il programma di mercoledì 30 maggio : gli orari delle partite e come vederle in tv : Quarta giornata del Roland Garros. Domani comincerà il secondo turno ma c’è ancora un incontro di primo turno da disputare, quello di Simona Halep, opposta all’americana Alison Riske. Tornano in campo, poi, rimanendo tra le donne, anche Elina Svitolina e Caroline Wozniacki, con impegni tutt’altro che complicati. Passando agli uomini rivedremo Novak Djokovic e Alexander Zverev, mentre desta interesse la partita che vedrà Dominic ...

Roland Garros 2018 : ottimo inizio per Fabio Fognini. Applausi per Fabbiano e per Bolelli : Un inizio migliore di Roland Garros per Fabio Fognini non poteva esserci. C’era grande attesa per l’esordio del ligure e il nativo di Arma di Taggia non ha deluso le aspettative, dominando lo spagnolo Pablo Andujar in tre set dopo nemmeno due ore di gioco. Un ottimo avvio per il numero uno azzurro che spesso ha faticato nei primi turni dei tornei dello Slam ed invece oggi è sembrato molto concentrato, evitando di sprecare ulteriori ...

Roland Garros - vince Nadal. Avanti Fognini : Pioggia anche oggi protagonista durante tutta la mattinata al Roland Garros nella terza giornata del torneo. Si rivedono sul campo Philippe Chatrier, Rafa Nadal e Simone Bolelli interrotti ieri sul 6-...

Roland Garros – Mamma Serena batte (l’altra) Pliskova : esordio positivo per la Williams a Parigi : Serena Williams sorridere all’esordio francese: primo turno del Roland Garros superato per la statunitense contro Kristyna Pliskova Buona la prima per Serena Williams. La campionessa statunitense ha trionfato nel primo turno del Roland Garros, questo pomeriggio. Numero 451 nel ranking Mondiale, la Williams può partecipare allo Slam francese grazie al Ranking protetto. La statunitense, al primo Slam dopo la maternità, ha faticato contro ...

Al Roland Garros : Sharapova promossa a fatica. Serena - rientro vincente : La siberiana ha faticato più del previsto per tenere a bada la qualificata olandese Richel Hogenkamp numero 133 del mondo. Dopo essere stata avanti un set e un break , 3-1, , Masha ha smarrito per ...

Diretta / Roland Garros 2018 Fognini Andujar (3-0) streaming video e tv : Serena Williams - ritorno con vittoria : Diretta Roland Garros 2018, streaming video e tv: i match del primo turno nel torneo di Parigi continuano, si qualificano Fognini e Fabbiano, sono eliminati Bolelli (da Nadal) e Lorenzi(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:10:00 GMT)

Al Roland Garros : Sharapova promossa a fatica. In campo Serena : La siberiana ha faticato più del previsto per tenere a bada la qualificata olandese Richel Hogenkamp numero 133 del mondo. Dopo essere stata avanti un set e un break , 3-1, , Masha ha smarrito per ...

Tennis - Roland Garros : Nadal stoppa Bolelli - esordio vincente per Fognini e Fabbiano : PARIGI - Comincia con un successo la difesa del titolo al Roland Garros di Rafael Nadal, anche se Simone Bolelli nel proibitivo primo turno , disputato fra lunedì sera e oggi, non ha affatto sfigurato.

Roland Garros : avanzano Fognini e Fabbiano - Nadal elimina Bolelli - Lorenzi ko : Comincia bene il Roland Garros di Fabio Fognini. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 18 Atp e 18esima testa di serie, ha dominato lo spagnolo Pablo Andujar, numero 136 Atp in risalita dopo un lungo ...

Roland Garros – Maria Sharapova soffre al primo turno : Masha elimina Hogenkamp al terzo set : Maria Sharapova supera il primo turno del Roland Garros: la tennista russa elimina l’olandese Hogenkamp in 3 set Dopo il rinvio a causa della pioggia nella giornata di ieri, Maria Sharapova ha potuto finalmente fare il suo esordio al Roland Garros. La tennista russa, attualmente numero 30 del ranking femminile, ha sofferto più del dovuto contro l’olandese Richel Hogenkamp (numero 133 WTA). Dopo aver vinto 6-1 il primo set infatti, Sharapova ha ...