Roland Garros 2018 | esordio per Fabio Fognini nel giorno del ritorno di Serena Williams

Roland Garros 2018 : tutti gli italiani in campo martedì 29 maggio. Il programma e gli orari : Oggi sarà il giorno dell’esordio al Roland Garros 2018 di Fabio Fognini. Il numero uno azzurro sfiderà nel primo turno dello Slam parigino lo spagnolo Pablo Andujar. C’è grande attesa per il nativo di Arma di Taggia, reduce dai quarti di finale raggiunti a Roma e dalla semifinale a Ginevra. In campo anche Paolo Lorenzi, che rientra dall’infortunio e sfiderà il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie numero sei e anche lui ...

Roland Garros – Pioggia subito protagonista : il maltempo ferma Nadal e rimanda a domani Sharapova : La Pioggia ferma lo spettacolo del Roland Garros. Il maltempo ferma Nadal, avanti due set ma sotto 0-3 al terzo set, Sharapova rimanda a domani l’esordio Scende la sera sul Parigi e la Pioggia infastidisce lo spettacolo del Roland Garros. Dopo una giornata in cui i match sono andati avanti senza intoppi, proprio quando tocca a due dei tennisti più amati scendere in campo ecco che il maltempo diventa protagonista. Anche la Pioggia ha voluto ...

Roland Garros : rimonta di Cecchinato - avanti Djokovic e Thiem : ... e come si diceva quello di Bolelli, che dopo aver ceduto il primo set nel secondo ha avuto la palla per il 4-1, ha incassato 5 game consecutivi dal numero 1 del mondo ed è scatto 3-0 nel terzo prima ...

Tennis - Roland Garros : Cecchinato rimonta da 0-2. Nadal-Bolelli stop : Una prestazione comunque valida per la 22enne trentina , li compirà il prossimo 13 giugno, n°161 del mondo, in possesso di un ottimo rovescio lungolinea, di un buon servizio, ma di un dritto ...

Roland Garros 2018 : i risultati di lunedì 28 maggio del tabellone maschile. Djokovic avanza - Nadal fermato dalla pioggia - Wawrinka out - che cuore Cecchinato! : E’ stata la pioggia, nel tardo pomeriggio, a costringere gli organizzatori del Roland Garros 2018 a sospendere alcuni degli incontri in programma e posticiparli a domani. Tra questi, l’esordio del 10 volte vincitore dello Slam parigino, lo spagnolo Rafael Nadal, sceso in campo sul Centrale, nell’ultimo match in programma contro il nostro Simone Bolelli. Coraggioso l’italiano ad affrontare a viso aperto, senza troppi ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (28 Maggio). Kvitova rischia ma vince - avanti anche Wozniacki. Eliminata Azarenka : Continuano le sfide del primo turno nel tabellone femminile al Roland Garros. Esordio sofferto, ma vincente per Petra Kvitova, che ha ceduto il primo set alla paraguaiana Veronica Cepede Royg, numero 89 del mondo, per poi imporsi per 7-5 al terzo. Vittoria anche per Caroline Wozniacki, ma è stato un successo più agevole per la testa di serie numero due, che ha sconfitto per 7-6 6-1 l’americana Danielle Collins. Lo Slam parigino ha già ...

Roland Garros 2018 : Thomas Fabbiano e Matthew Ebden fermati dalla pioggia. Domani si decide tutto al quinto set : E’ arrivata la pioggia a Parigi ad interrompere gli ultimi incontri in programma di questo day-2. Tra questi anche il confronto, sul campo numero 16, tra il nostro Thomas Fabbiano e l’australiano Matthew Ebden (n.73 del mondo). Una battaglia, quella sulla terra rossa francese, che vedrà Domani la continuazione, a partire dal quinto set. 6-4 5-7 6-2 3-6 lo score, con il pugliese vittorioso del 1° e del 3° parziale, mentre il rivale ...

Roland Garros 2018 : Marco Cecchinato e Deborah Chiesa agli opposti. Una rimonta e uno psicodramma : La pioggia ha interrotto in serata il programma della prima vera giornata per quanto riguarda il Roland Garros 2018, secondo Grand Slam stagionale per quanto riguarda il tennis. Tanti azzurri in campo oggi: vittorie per Camila Giorgi e Marco Cecchinato, sconfitte per Andreas Seppi e Deborah Chiesa, match interrotti per Simone Bolelli (a caccia di un’impresa proibitiva con Rafael Nadal) e Thomas Fabbiano. L’attenzione va riposta su ...

Rolando Garros 2018 : Nadal avanti di due set contro un ottimo Bolelli - poi arriva la pioggia : La pioggia ferma il Roland Garros. Gioco fermo a Parigi e molti match di primo turno sospesi. Tra questi c’è anche quello tra Rafael Nadal e Simone Bolelli. Lo spagnolo era avanti di due set (doppio 6-3), mentre nel terzo l’azzurro comandava per 3-0 prima dell’interruzione. Buon inizio di partita di Bolelli, che annulla anche due palle break nel quarto gioco. Il bolognese riesce a tenere bene lo scambio con lo spagnolo e il ...