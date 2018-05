Rivoluzione Iliad | le offerte del nuovo gestore telefonico

Rivoluzione Iliad in Italia : 30GB più minuti e SMS illimitati a prezzo mai visto - : Non solo: per la prima volta Iliad in Italia include nel pacchetto persino le chiamate verso 65 paesi nel mondo, fisso e mobile, senza costi aggiuntivi. Tutto questo pacchetto non è una offerta ...

Quando e come seguire live l’evento ufficiale Iliad in Italia #Rivoluzioneiliad : Ogni dubbio è tolto. Iliad terrà un evento live ufficiale in Italia martedì 29 maggio dedicato alla presentazione dei suoi nuovi servizi rivoluzionari! L'articolo Quando e come seguire live l’evento ufficiale Iliad in Italia #RivoluzioneIliad proviene da TuttoAndroid.

Iliad sarà attivo in Italia entro il 21 giugno 2018. Pronti alla Rivoluzione? : Finora si parlava di estate inoltrata, ma a quanto pare Iliad dovrebbe essere attivo in Italia con qualche settimana d'anticipo e precisamente entro il 21 giugno di quest'anno, perciò fra meno di un mese. L'articolo Iliad sarà attivo in Italia entro il 21 giugno 2018. Pronti alla rivoluzione? proviene da TuttoAndroid.

Sempre più negozi per la Rivoluzione Iliad Italia : nuova offerta di lavoro - come candidarsi : La rivoluzione Iliad Italia, come oramai sottinteso, passerà pure per un numero notevole di negozi fiisici sparsi per l'Italia e proprio in questo weekend riusciamo a fornirvi notizia certa di un ulteriore store in prossima apertura per il nuovo quarto operatore. come apprendiamo direttamente dal sito del vettore e in particolare dalla sezione dedicata alle offerte di lavoro, ecco che la rivoluzione Iliad passrà pure per il prossimo negozio ...

Siete pronti per la #Rivoluzioneiliad? Arrivano le pagine social dell’operatore francese : Sembra davvero imminente l'avvio delle operazioni di Iliad, che apre le sua pagine sui principali social network, con alcune provocazioni e un hashtag promettente. L'articolo Siete pronti per la #Rivoluzioneiliad? Arrivano le pagine social dell’operatore francese proviene da TuttoAndroid.

Pronti alla Rivoluzione Iliad Italia - parla Levi e promuove ultimo negozio (foto) : Lo slogan "Pronti per la rivoluzione" Iliad Italia inizia a diffondersi a macchia d'olio in tutta la nostra penisola. Con la diffusione delle vetrine in allestimento dei negozi del nuovo quarto operatore, ecco che si comincia a parlare sempre più dell'imminente lancio. Figuriamoci se poi una delle ultime tappe del percorso che porta all'uscita dell'operatore virne promossa e resa nota dall'AD Benedetto Levi. Solo una manciata di minuti fa, ...

La Rivoluzione Iliad parte da Roma : in arrivo il primo store? : Il debutto sul mercato di telefonia mobile italiano del nuovo operatore Iliad, che va a colmare il vuoto creatosi dopo …