Ritorno al voto | Di Battista pronto a sostituire Di Maio?

M5S : grillini al bivio - Ritorno al voto con spauracchio Lega al Nord/Adnkronos : Roma, 29 mag. (Adnkronos) – La deroga al tetto dei due mandati potrebbe non bastare. Benché Luigi Di Maio, in questi 85 giorni di crisi post voto, abbia ripetutamente assicurato agli eletti che, in caso di ritorno alle urne, tutti sarebbero stati riconfermati, dopo la debacle della prova di governo M5S-Lega in tanti, nelle file grilline, temono di saltare. Nel gruppo parlamentare serpeggia innanzitutto il timore che le 338 poltrone ...

Governo Conte - la Lega non cede : o Savona ministro o Ritorno al voto. Meloni : “Da Mattarella inaccettabile ingerenza” : Quarantotto ore per superare l’ennesimo intoppo e provare a far nascere un Governo. A mercati chiusi, con la strada che di nuovo è tornata in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” ha detto ai giornalisti il presidente del Consiglio incaricato, lasciando la sua abitazione a Roma per recarsi alla Camera. Non ha molto tempo. La clessidra è partita ieri sera, dopo che alle 20.42 Matteo Salvini ha postato sulla sua pagina Facebook ...

Sondaggio Swg - vola la Lega di Matteo Salvini : le cifre che spingono il Carroccio al Ritorno al voto : Un Sondaggio senza precedenti, semplicemente perché Matteo Salvini e la Lega non avevano mai superato la quota del 25 per cento. La rilevazione è dell'istituto Swg e fa esultare il Carroccio: al 14 ...

Lega. Giancarlo Giorgetti : “siamo vicini al Ritorno al voto” : I leghisti si sono già stancati dei grillini. La chiusura del programma è ancora molto lontana, tutto è in alto

Di Maio : 'Ritorno al voto è colpa di Salvini' : A chi gli domanda che tipo di rapporto abbia con Salvini, "come uno stato di Facebook: una relazione complicata", scherza Di Maio, che poi aggiunge: "La Lega era una forza politica con enormi ...

Governo - Di Maio : “Ritorno al voto è colpa di Salvini”. Lega : “Berlusconi faccia passo indietro e al Colle per soluzione” : Un Governo “di servizio” come quello che si prepara a nominare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “significherebbe portare al Governo persone che non hanno una connessione con la popolazione e rischierebbero solo di far quadrare i conti con un effetto simile a quello del Governo Monti“. Lo dice il capo politico del M5s Luigi Di Maio che a Non Stop News su Rtl 102.5, racconta di essere “sempre stato ...

Ritorno in campo di Di Battista?Di Maio - incubo secondo mandatoEcco perché chiede il voto subito : Luigi Di Maio va di fretta, vuole a tutti i costi il voto subito. Ma c'è un motivo ben preciso e non è solo quello relativo al fatto di non essere riuscito a capitalizzare al meglio (almeno fino ad ora) la straordinaria vittoria elettorale dei 5Stelle Segui su affaritaliani.it

M5S preme per il voto - l'ira del Colle : escluso il Ritorno alle urne : Un'intervista, seppur autorevole, non basta a Sergio Mattarella per considerare chiuso il capitolo-governo. Tantomeno per decidere di sciogliere il Parlamento e chiamare gli italiani alle urne...

La Lega dice no a Di Maio. Salvini si gode il voto friulano e non pensa a un Ritorno al voto : Matteo Salvini non replica alla richiesta di Luigi Di Maio di salire insieme al Quirinale per chiedere il ritorno immediato al voto. Il "ballottaggio" proposto dai grillini al momento non alletta il capo della Lega, che anzi rilancia l'offerta di dialogo per formare un governo che includa Movimento 5 Stelle e centrodestra.Dalla spiaggia nella quale sta trascorrendo un giorno di riposo, Salvini si è goduto il trionfo di Massimiliano ...

Voto a giugno? No - la data più vicina per Ritorno alle urne è il 23 settembre : Il 24 aprile si dovrebbe essere c hiusa definitivamente l'ultima finestra di Voto dell'estate la cui ultima data utile è quella di domenica 24 giugno . Di eventuali elezioni se ne può riparlare, ...

Parlamento - 18 milioni di ragioni per un governo. I primi stipendi arrivati ai neoletti allontanano il Ritorno al voto : Sono in arrivo 18 milioni di buoni motivi per non andare al voto a breve. Ma sostenere la nascita d’un governo, purché sia. Ai neoletti della XVIII Legislatura il 20 aprile è stata accreditata la parte retributiva per il primo mese di “lavoro”, il grosso arriverà intorno al 30, quando gli sarà bonificata anche la componente non soggetta a trattenute come diaria, rimborso forfettario e indennità per “esercizio del ...

Governo - Orfini (Pd) : “Accordo con M5s? Discussione complicata”. Ritorno al voto? “Ipotesi concreta” : Terminato l’incontro tra la delegazione del Partito Democratico ed il presidente della Camera Roberto Fico, incaricato per verificare la possibilità di un’intesa tra M5S e dem, dopo il segretario reggente Maurizio Martina anche il presidente dem, Matteo Orfini rientra alla sede nazionale del partito: “E’ una Discussione seria e complicata, ora riportiamo la Discussione all’interno della Direzione nazionale e li ci ...

Di Maio chiude a Salvini e apre come unica possibilità a un governo col Pd. Se no - resta solo il Ritorno al voto : 'Dopo cinquanta giorni di tentativi la strada non è più percorribile' dice il leader pentastellato all'uscita dell'incontro con il Presidente della Camera. 'Qualsiasi contratto di governo sarà ...