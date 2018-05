Rispunta l’ipotesi di un governo M5S-Lega Salvini o Giorgetti in pole per Palazzo Chigi

Cottarelli domani al Colle ma Rispunta l’ipotesi di un governo M5S-Lega : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. domani nuovo appuntamento al Colle ma cresce l’ipotesi di un clamoroso tentativo di rimettere in pista un governo Lega-M5S. Quirinale. Non a caso è lo stesso Di Maio a ritirare l’ipotesi di impeachment, dicendosi pronto a collaborare con il Colle ...

Rispunta l’ipotesi Di Maio premier : Torna l’ipotesi Di Maio premier . Se dal MoVimento 5 Stelle così come dalla Lega arrivano ampie rassicurazioni sul fatto che sul nome del giurista foggiano non c’è nessuna marcia indietro: "il nostro candidato resta lui” (Matteo Salvini), "ci mancherebbe altro” (Giulia Grillo), è indubbio che il caso curriculum ha segnato una battuta d’arresto verso la formazione del governo. M5S, Conte e il caso ...

Tavolo M5S-Lega : sul contratto ancora non si chiude. E Rispunta l’ipotesi di un premier politico : Sul contratto di governo «mancano i punti e le virgole ma non abbiamo ancora chiuso», dice a riunione conclusa il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio. Domani nuova riunione tecnica a Roma per ultimare il programma. Il leader M5S: «Si sta scrivendo la storia e ci vuole un po’ di tempo». Sul premier:?«Di nomi non abbiamo parlato. C’è un ottimo clima al Tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi» ...