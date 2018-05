Ripresa su Samsung Galaxy S7 la distribuzione in Europa dell’aggiornamento Oreo il 29

optimaitalia

(Di martedì 29 maggio 2018) Potremmo essere giunti ad una svolta per quanto riguarda ladell'aggiornamento Androida bordo di smartphone popolari come i variS7 eS7 Edge. Dopo aver condiviso una sorta di guida per spiegare a tutti come procedere alla sua installazione in seguito all'apparizione del firmware BTU, oggi 29 maggio il pacchetto software ha fatto la sua apparizione nel nord, in particolare in Svezia secondo alcune segnalazioni trapelate sul web nelle ultimissime ore. Proviamo dunque a fare chiarezza per capire come stanno effettivamente le cose.La patch trapelata in mattinata è caratterizzata dalla sigla "ERE8", ragion per cui si parla necessariamente dell'aggiornamento di maggio. Impossibile, al momento della pubblicazione dell'articolo, prevedere quali saranno gli scenari per iS7 eS7 Edge no brand in commercio in Italia, ...