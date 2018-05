Riceve una cartella di riscossione e si scopre intestatario di 800 linee telefoniche

Gdpr - cos'è e perché state Ricevendo una raffica di mail/ Da domani in vigore nuova normativa sulla privacy : cos'è il Gdpr e perché state ricevendo una raffica di mail. Da domani entra in vigore nuovo Regolamento sulla privacy e sul trattamento dei dati personali. Tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:57:00 GMT)

Fortnite Battle Royale potrebbe Ricevere presto una modalità competitiva : Probabilmente Fortnite Battle Royale sarà arricchito ancora di più, o almeno così sembra stando a quanto riportato dai colleghi di VG247. Nello specifico, il gioco potrebbe vedere presto l'arrivo di una modalità competitiva.Fortnite Intel avrebbe scovato dei file nascosti dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 4.2 e, questi, si dovrebbero riferire proprio alla suddetta modalità. Analizzando i file in questione, si è scoperta una cartella ...

Vladimir Luxuria : "Ho avuto una storia con un potente di destra. Ricevevo avances da politici del Family Day. Smettevano se parlavo coi giornalisti” : "Ho avuto una storia d'amore con un potente del centrodestra. Aveva un'attrazione sessuale per me". In un'intervista rilasciata a La Confessione, in onda lunedì 14 maggio alle 22.20 su NOVE, Vladimir Luxuria, parla di una relazione avuta con un politico delle fila del centrodestra."Ero affezionata a questa persona", dice l'ex onorevole di Rifondazione Comunista, "Lui aveva un'attrazione soprattutto sessuale, una volta mi sono preoccupata ...

Ricevere una notifica quando un Contatto WhatsApp è online : Come sapere quando un Contatto WhatsApp è online ricevendo una notifica ogni volta che è collegato. Ecco l’applicazione migliore in assoluto per monitorare anche più numero Wonline per Android permette di sapere quando un Contatto WhatsApp è online Wonline è una fantastica applicazione per Android che permette di Ricevere una notifica istantanea sul vostro dispositivo ogni […]

Il Segreto - trame maggio : Julieta Riceve una triste notizia - ecco quale Video : Inizia una nuova settimana di programmazione de Il Segreto di Puente Viejo [Video], lo sceneggiato iberico nato dalla penna di Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal 7 al 12 maggio ci svelano che Dolores decidera' di partire per la Russia per convincere il marito a non divorziare, mentre la giovane Julieta ricevera' una brutta notizia. quale? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l'intero articolo. Saul Ortega ...

Il Segreto - trame maggio : Julieta Riceve una triste notizia - ecco quale : Inizia una nuova settimana di programmazione de "Il Segreto di Puente Viejo", lo sceneggiato iberico nato dalla penna di Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal 7 al 12 maggio ci svelano che Dolores deciderà di partire per la Russia per convincere il marito a non divorziare, mentre la giovane Julieta riceverà una brutta notizia. quale? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l'intero articolo. Saul Ortega lascia ...

Questo mese le forze navali russe Riceveranno una nuova nave missilistica - : "Al momento la nave missilistica "Vishny Volochek" del progetto 21631 è nella fase finale dei test a Novorossiisk ed entrerà a far parte della marina russa nel mese in corso. La nave è stata costruita ...

Battlerite Riceverà una modalità battle royale : Stunlock Studios ha oggi annunciato che il MOBA free-to-play battlerite riceverà una modalità battle royale prevista per quest'estate.Come riporta Polygon, 20 giocatori saranno spediti su un'isola grande 30 volte una mappa standard di battlerite, la telecamera sarà quella standard dell'arena mode. Secondo i ragazzi di Stunlock la vittoria nel gioco dipenderà da fattori quali:"Livello di abilità dei giocatori, conoscenza della mappa, situazioni e ...

Anticipazioni Una Vita : Cayetana Riceve l’indulto e torna libera : Le Anticipazioni di Una Vita annunciano che Cayetana ottiene l’indulto. La dark lady di Acacias 38 non può certamente continuare a vivere sotto la protezione di Teresa. Proprio grazie all’intervento di Ursula, la vedova di German riesce finalmente a tornare libera. Nelle prossime puntate vedremo Cayetana rapire Ursula. La Sotelo Ruz chiama in suo aiuto la criminale Elena Perez Casas. Scendendo nel dettaglio, la Dicenta intuisce che la vedova di ...

State of Mind : l'action adventure di Daedalic Entertainment Riceve una finestra di lancio : Se non vedevate l'ora di mettere le mani su State of Mind e vi stavate chiedendo quando sareste stato in grado di farlo, da ora non ve lo chiederete più. Come segnala Dualshockers, Daedalic Entertainment ha rivelato che il gioco action adventure arriverà su console e PC questo agosto.Oltre all'annuncio lo sviluppatore ha anche rivelato che i giocatori che pre-ordineranno il titolo tra ora e il 16 agosto 2018 su Steam riceveranno uno sconto del ...

Emma Muscat canta People help the people al piano contro Carmen Ferreri e Riceve una sorpresa dal padre Conrad (video) : Emma Muscat canta people help the people al pianoforte ad Amici di Maria De Filippi nel corso del terzo serale in diretta su Canale 5 sabato 21 aprile. La cantante della squadra bianca gareggia in una sfida con ospite contro Carmen Ferreri che duetta con Loredana Bertè. Prima della performance di Emma, Maria De Filippi mostra lo sfogo della concorrente in casetta: Emma ha risposto in lacrime ai docenti che la etichettano come "fredda" e ha ...

Basket - EuroCup 2019 : la Fiat Torino potrebbe Ricevere una wild card : La Fiat Torino è una delle squadre favorite per ottenere una wild card per la prossima edizione dell’EuroCup. Il board della competizione ha stabilito i criteri di partecipazione pochi giorni, a margine della finale tra Darussafaka e Lokomotiv Kuban. Le squadre italiane ammesse di diritto saranno due, stabilite in base al risultato dei playoff, ma una terza formazione potrebbe essere invitata. Stando a quanto riportato nell’edizione ...

Halo : The Master Chief Collection Riceverà una nuova importante patch in estate : I fan di Halo saranno sicuramente in attesa del nuovo episodio della famosa serie sparatutto. Come certamente saprete, l'E3 2018 è alle porte e l'importante fiera potrebbe essere un'ottima occasione per un eventuale annuncio, al momento però non si hanno notizie certe riguardo Halo 6.Tuttavia, i giocatori saranno felici di sapere che 343 Industries pubblicherà in estate un importante aggiornamento per Halo: The Master Chief Collection. Come ...

Riceve una banconota falsa come resto e denuncia - indagano i carabinieri - : L'attenzione deve essere sempre alta nel caso in cui dovessimo trovarci tra le mani una banconota falsa . L'episodio a Martano Un 41enne si è rivolto ai carabinieri della stazione di Martano, ...