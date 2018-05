Riassunto del daytime di Amici17 del 29 05

wittytv

: Il riassunto dell'attuale fase del Paese in una foto. Anzi, due. #bersagliomobile - FedericoSantori : Il riassunto dell'attuale fase del Paese in una foto. Anzi, due. #bersagliomobile - sonolucadini : Riassunto della giornata di ieri: una divorziata americana ha sposato un tipo il cui fratello diventerà re solo per… - riverpoptate : riassunto del daytime di canale 5? #amici17 -

(Di martedì 29 maggio 2018) La puntata di oggi di Amici ripercorre i momenti salienti che hanno caratterizzato la puntata del Serale di domenica 27 maggio. Comincia la gara a squadre, la prima prova vede Irama vs. Lauren; Irama canta “L’appuntamento” in duetto con Ornella Vanoni, Lauren balla sull’esibizione live di Christian De Sica in “Soldi soldi soldi”. Nei commenti fuori onda Irama è emozionato e considera la Vanoni “una leggenda”. Seconda prova, Emma vs. Einar; Emma canta “True colors” ed Einar canta con Gino Paoli “Che cosa c’è”. Einar era emozionatissimo per il duetto con Gino Paoli ed è soddisfatto per il commento di Heather Parisi che ha sottolineato la sua umiltà. Terza prova, Prova Vodafone, Irama vs. Carmen, Irama canta il suo inedito “Nera”, Carmen canta “Il cielo” e alle telecamere confessa di aver tremato mentre cantava questo bellissimo brano di Renato Zero ed era emozionata per la presenza ...