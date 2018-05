: CARLO COTTARELLI Chiamato da Letta, cacciato da Renzi [LEGGI - #FattoQuotidiano #28maggio] - fattoquotidiano : CARLO COTTARELLI Chiamato da Letta, cacciato da Renzi [LEGGI - #FattoQuotidiano #28maggio] - LaStampa : Oggi Cottarelli presenta la lista dei ministri. Spread a 260, è record dal 2013. Giù la Borsa… - SkyTG24 : ?? #Cottarelli oggi va da #Mattarella con la lista dei ministri ?? lo #spread vola oltre quota 250 ?? #Renzi chiama a… -

"La Lega aveva promesso la Flat-Tax e invece ci ha portato la crisi finanziaria:lopossiamo chiamarlo.Sono degli irresponsabili che per uscire dall'Euro mettono a rischio i risparmi degli italiani". Cosìa Circo Massimo su Radio Capital. Il governo non è nato perché Di Maio e Salvini hanno cercato un"alibi"per evitare di dover mantenere promesse irrealizzabili, ha detto. "Non credo che M5S e Lega vinceranno le elezioni, gli italiani non possono essere carne da esperimento per i giochini giallo-verdi".(Di martedì 29 maggio 2018)