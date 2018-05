"Il Pd dovrà, secondo me, farsi promotore di una grande coalizione, con chi sta con l'Europa, con chi non sfascia. Io penso che non accadrà mai che il Pd vada alle elezioni con Forza Italia. Diverso è chiedere ai moderati delusi di votare per questo grande '' prima di votare Salvini o Di Maio". Cosìa 'Otto e mezzo'. LeU? "Se chi è uscito dal Pd vuole dare una mano, bene"."Alle politiche abbiamo giocato senza schema e si è visto il risultato", dice l'ex segretario Pd. Su Di Maio: in realtà "ha paura" del voto.(Di martedì 29 maggio 2018)