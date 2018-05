Renzi | Serve un fronte anti-sfascisti | io giocherò da mediano

Renzi : "Serve fronte anti-sfascisti e io ci sarò" : Matteo Renzi è pronto a dare battaglia. Le elezioni, evidentemente, non rappresentano più uno spettro per il Partito Democratico, anche perché Renzi non crede che M5S e Lega possano "vincere con l'80%" come pronosticato da Massimo D'Alema: "Non sono per niente d'accordo. Salvini e Di Maio da 85 giorni tengono in ostaggio l'Italia e non hanno combinato niente, non perché Mattarella ha detto no su un ministro, ma solo perché la marea di ...

Renzi : “VOTO OCCASIONE DI RIVINCITA PER PD”/ Attacco a Lega-M5s : “Negazione di ciò che serve all'Italia” : RENZI: "Presto al voto, Pd non litighi". L'ex segretario del Partito Democratico parte all'Attacco di Lega e Movimento 5 Stelle, ecco le sue parole in una e-news(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:08:00 GMT)

L.elettorale : Renzi - serve ballottaggio : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Bisogna arrivare che i primi due facciano un ballottaggio. Chiunque prende un voto in piu’, poi governa per 5 anni”. Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì. L'articolo L.elettorale: Renzi, serve ballottaggio sembra essere il primo su Meteo Web.

Direzione Pd - Fassino bacchetta i Renziani : 'Serve rispetto - basta accuse di tradimento' - : Lo puoi fare un due modi: ci punto attraverso percorso di riforma istituzionale e legge elettorale a doppio turno , segnalo che questa via la stiamo perseguendo da decenni, o attraverso via politica, ...

Governo - i Renziani : 'Dannoso fare conte - serve un documento unitario' : Infine, un appello 'l'intera comunità del Pd' perchè 'sappia affrontare i passaggi difficili di questa stagione politica in modo coraggioso e il più possibile unitario'.

"Renzi è meno popolare di Martina e Gentiloni. Al Pd ora serve un congresso". Luigi Zanda si prepara alla Direzione Pd : "Penso che Martina abbia ragione, l'atteggiamento di Renzi fa molto male al Pd. Oggi i partiti personali sono di moda ma in tutto il mondo funzionano fino a quando il leader vince. Quando si perde in un referendum, alle regionali, alle amministrative, alle politiche, si dimezzano i consensi, i partiti personali perdono", dice l'ex capogruppo Pd al Senato Luigi Zanda, intervistato dal Corriere della Sera: "Quando ci si dimette bisogna abbandonare ...

Pd - Renzi punge M5S e Lega : “Nel 2014 governo in 45 giorni”/ Minoranze : “Serve una direzione urgente” : Pd, Renzi punge M5S e Lega: “Nel 2014 governo in 45 giorni”. Orlando e le Minoranze chiedono “una direzione urgente” per un confronto sul delicato momento politico. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:52:00 GMT)

Pd - Renzi : “Tocca ai vincitori - vediamo se ce la faranno”. Le minoranze : “Serve una direzione urgente su linea trattativa” : Dalle parole ai fatti. Poiché i tentativi della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e del suo mandato esplorativo probabilmente falliranno, il Pd deve farsi trovare pronto. E quindi è urgente una direzione nazionale del partito il prima possibile. A chiedere la convocazione dell’organismo del Nazareno è la minoranza che fa capo al ministro della Giustizia Andrea Orlando che ricorda che serve un momento di confronto ...

Al Pd serve una leadership autorevole per uscire dall'impasse. Perché non Renzi? : ... commentatori, influencers e, anche, interessi reali: una guida a 5 stelle temperata e garantita , in economia, nei rapporti internazionali, in Europa, dalla funzione di tutor della forza di sistema ...