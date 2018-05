Renzi | ' Pd in una coalizione larga | ma mai con Forza Italia'

Governo - LoRenzin : “Mi sento come una partigiana a difesa della Repubblica. Dobbiamo svegliarci” : “Oggi più che ministro della Salute mi sento una cittadina italiana ingaggiata sul fronte della difesa della nostra Repubblica e dei valori per cui hanno combattuto i nostri nonni. Mi sento come una partigiana“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ho scelto Cusano (Radio Cusano Campus) dalla deputata di Civica e Popolare, Beatrice Lorenzin, a proposito della crisi politica attuale. “E’ uno dei momenti della vita di un ...

Reggio Calabria - la diffeRenziata della follia fa esplodere una nuova emergenza rifiuti : situazione drammatica - città sommersa dalla ... : Anche perché i rifiuti differenziati hanno un valore e vengono rivenduti, generando economia e introiti nelle casse comunali. Che invece sono sempre più disastrate. Reggio Calabria , infatti, è l'...

Maurizio Gasparri - ritorno clamoroso. Patto tra Renzi e Berlusconi : per lui una 'poltronossima' : Le mani di Forza Italia e Pd su due 'poltronissime'. Se la legislatura partirà davvero , condizionale d'obbligo, tutto è legato al via libera del governo di Giuseppe Conte , allora si potranno ...

Severgnini vs Scanzi : “Conte? Guida una portaerei ma faceva altro. Sono preoccupato”. “Peggio di Renzi non si può fare” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra i giornalisti Andrea Scanzi de Il Fatto Quotidiano e Beppe Severgnini de Il Corriere della Sera sui futuri scenari politici e sulla figura di Giuseppe Conte, premier incaricato del governo M5s-Lega. Scanzi preferisce non sbilanciarsi: “Stiamo vivendo una fase politica del tutto inedita, stiamo tutti navigando a vista. Non riesco a capire cosa potrebbe succedere da qui ai prossimi mesi. Invidio ...

Roland Garros 2018 : il sorteggio degli italiani. Fabio Fognini pesca Pablo Andújar. Sfortunati LoRenzi e Seppi : Quest’oggi nella splendida cornice parigina ha preso vita il tabellone principale del Roland Garros 2018. Nel singolare maschile, in chiave azzurra, c’era curiosità su ciò che la sorte avrebbe regalato ai nostro portacolori. Ebbene, il n.1 italiano Fabio Fognini incontrerà l’ostico spagnolo Pablo Andujar. Fabio, testa di serie n.18 in questo Slam, vanta uno storico positivo con l’iberico: 3-1 il computo dei precedenti, ...

Governo - Scalfari : “M5S e Lega insieme sono una catastrofe perché populisti. Renzi? Lo è anche lui” : “M5S e Lega? insieme sono una catastrofe soprattutto per l’Europa, Salvini è per l’uscita ed è amico addirittura di Putin. Il populismo è sempre pericoloso, dovunque si svolga. Non ce ne rendiamo conto ma è veramente tragico e pericoloso”. sono le parole del fondatore de La Repubblica, Eugenio Scalfari, intervistato da Giovanni Floris nel corso di Dimartedì (La7). Pessimistica l’opinione del giornalista su un Governo ...

Firenze - il Pd alle Comunali avrà un rivale in più : l’ex assessore sceriffo che doveva fare il vice di Renzi (ma poi fu indagato) : Fino ad oggi era considerato l’ultimo bastione democratico in una Toscana diventata contendibile nel giro di quattro anni: Livorno ai Cinquestelle, Pistoia ai Fratelli d’Italia, Cascina alla Lega. Eppure, ad un anno dalle elezioni amministrative del maggio 2019, Firenze potrebbe diventare solo l’ultima delle tante roccaforti espugnate nella (ex) Regione rossa. E a complicare la rielezione del sindaco Dario Nardella a Palazzo Vecchio adesso ...

Assemblea ribelle. Passa la linea Renzi ma l'Ergife diventa una bolgia di veleni e rabbia. Alla fine l'unico accordo è rimandare : "Certo, potevamo farlo prima l'accordo. Lo avevo proposto ieri! Non c'era bisogno di arrivare all'ultimo momento...". Intorno all'ora di pranzo Matteo Renzi lascia l'Assemblea Pd rammaricato ma comunque soddisfatto del risultato. La sua linea è Passata con 397 sì, contro 221 no, 6 astenuti su un totale di 701 aventi diritto al voto. Proprio al fotofinish l'Assemblea nazionale del Pd all'Ergife di Roma, l'Assemblea che doveva ...

Assemblea Pd - nessuna intesa tra Renzi e le altre correnti : i dem si preparano alla conta. ‘Discontinuità - avanti con Martina’ : Una prova di forza, salvo improbabili intese a un minuto dalla conta. Parte così, l’Assemblea nazionale del Pd. Le trattative tra le varie correnti dem continueranno, ma sembra lontana una stretta di mano tra Matteo Renzi e le altri componenti che sono intenzionate a chiedere di votare Maurizio Martina come segretario. Uno scenario, quello dell’investitura ufficiale dell’attuale reggente, che ai Renziani non piace. C’è un ...

Rifiuti - è ora di darsi una mossa. La raccolta diffeRenziata non basta più : Arriva in questi giorni la notizia del deferimento dell’Italia alla Corte europea per una serie di infrazioni di tipo ambientale: la questione degli olivi e della Xylella, l’inquinamento da pm10 e la gestione dei Rifiuti radioattivi. Non sono cose da prendere sottogamba, ma indicazioni che la gestione ambientale in Italia è carente sotto molti aspetti ed è destinata a diventarlo ancora di più, soprattutto in vista del decreto sull’economia ...

Martina al PD : “Datemi un anno di tregua per ricostruire il partito - Renzi dia una mano” : Il segretario reggente del partito Democratico chiederà all'Assemblea Nazionale di sabato prossimo un ulteriore anno per cominciare a ricostruire il partito: "Congresso nel 2019, solo così potremo rompere antichi vizi, spezzare lo sterile dibattito cristallizzato per correnti, per filiere. lo dico: le idee prima della conta".Continua a leggere

Il Renzi del "tanto peggio tanto meglio" ha perso l'occasione di trovare una soluzione : "Per Lega e M5s sta arrivando il momento delle verità: se vareranno il governo (che non piace all'Europa), dovranno dimostrare di essere in grado di mantenere le loro folli promesse elettorali."Chissà perché queste parole di Renzi, insieme alle molte altre che ha pronunciato in queste settimane sull"obbligo" per M5s e Lega di mettersi assieme, suonano un po' sinistre. Il timore è comprensibile. Se è vero quel ...

Martina lancia una stoccata a Renzi : "Altro che pop corn - prepariamoci a fare una proposta alternativa" : "C'è da essere preoccupati per un governo come quello che stanno trattando Lega e Cinque Stelle con la compiacenza di Forza Italia. Per le scelte economiche e finanziarie che farà e per le loro ricadute sociali. Per le posizioni che esprimerà in Europa e sulla scena internazionale. Per la dose quotidiana di propaganda che distillerà su temi delicati come immigrazione e sicurezza. Dubito che tanti elettori dei Cinque ...

Gentiloni candidato premier? Renzi ha avuto una fantastica idea - in ritardo : Perché no? Dico, perché no Paolo Gentiloni come punta di diamante del Partito democratico alle prossime politiche, in caso di elezioni anticipate? Del resto, potrebbe rappresentare quell’uomo mite, competente ed equilibrato che servirebbe per contrapporsi al caos degli ultimi mesi, a leader molto chiaccheroni. La concretezza al posto degli annunci insomma. In fondo l’attuale premier è l’unico esponente del centrosinistra che gode, almeno a ...