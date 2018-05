Renzi ' Ora un fronte anti-sfascisti | io mediano' Martina propone al Pd l astensione su

La rivincita di Di Maio e Salvini sullo spread : "Il diffeRenziale schizza - ora chiedete a Mattarella" : "chiedete a Mattarella... Fosse per me ci sarebbe un governo in carica. Hanno scelto altrimenti per rassicurare i mercati, non mi sembra ci stiano riuscendo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, al termine della riunione dei gruppi parlamentari, risponde ai cronisti sull'aumento dello spread."Lo spread oggi è schizzato oltre i 300 punti: non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ...

Pd - Martina 'Fiducia a Cottarelli'. Renzi 'Battaglia casa per casa contro gli estremisti'. Franceschini 'Ora il partito sia unito' : ROMA. Prove di tregua nel partito democratico. L'emergenza istituzionale e politica spinge i leader dem a mostrarsi compatti. O almeno a mettere in campo degli sforzi. 'Abbiamo davanti ore, giorni, mesi, molto difficili', dice Dario Franceschini . Adesso serve un Pd unito. ...

Matteo Renzi : "È l'ora dell'alternativa repubblicana - il Pd non litighi" : "Si andrà molto presto alle Elezioni, frutto dell'incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle. Sarà una battaglia incredibile tra chi vuole uscire dall'Europa e chi vuole un'Italia forte ma dentro l'Europa. Sarà una battaglia tra chi combatte sulla base di fake news e chi porterà numeri, fatti, argomenti. Sarà una battaglia tra chi mette in discussione l'appartenenza atlantica dell'Italia e chi non ...

Renzi : “Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio Italia. Fermatevi - siete ancora in tempo” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi commenta il fallimento del governo M5s-Lega e attacca: "Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l'Italia da tre mesi. A loro non interessa cambiare l'Italia, ma vivere un conflitto permanente contro tutto e contro tutti, persino contro il Capo dello Stato. Sulle Istituzioni non si scherza: Fermatevi, siete ancora in tempo".Continua a leggere

[L'analisi] Tutti gli errori di Renzi che ora vuole mollare il Pd. Ma rischia di sbagliare ancora : La cronaca di Renzi dimostra il contrario. Il suo partito doveva fondarlo nel 2012, come sostiene Giuliano Ferrara, quando aveva perso le primarie con Bersani e in molti lo guardavano da ogni ...

La Lega d’ora in avanti alleata del M5S - verso alleanza Renzi Fi : Lo scenario politico è mutato. Renato Brunetta rileva la nascita del del Pup, un partito unico populista pentaleghista. Sommando i

Conte - via alle consultazioni alla CameraRenzi : ora governano - sono loro la casta : Il discorso di Conte piace all'Europa: per Moscovici "il fatto che si si sia pronunciato a favore di un dialogo con le istituzioni europee va nella giusta direzione". L'ex premier attacca: "Adesso loro diventano il potere. Non hanno più nessuno cui dare la colpa.

Governo - Berlusconi : «Giustizialista» Renzi d’accordo : «Ora sono loro la casa» : I leader di Forza Italia e Partito democratico bocciano il Governo in gestazione. Per Berlusconi preoccupano le scelte sulla giustizia, per Renzi comunque durerà poco

