Renzi | Italia ostaggio di Lega e M5S per 85 giorni

Spread Btp-Bund vola fino a 320 punti - sale il diffeRenziale a breve : l’Italia fa paura agli investitori : Il differenziale con il decennale tedesco tocca nuovi massimi e lo Spread dei titoli a 2 anni supera quello dei decennali. Moody’s: taglio rating senza riforme e calo debito

Lo spread sfonda quota 250 - è il record dal 2013 Renzi : Italia ostaggio di Lega-M5S - è colpa loro : In attesa della lista di ministri che Carlo Cottarelli presenterà oggi al Colle, lo spread continua a schizzare. Nelle prime contrattazioni, il diffeRenziale tra Btp Italiani e Bund tedeschi ha superato la soglia dei 250 punti e si è attestato a quota 253, ai massimi dalla fine del 2013, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Il rischio per il nostro P...

Arabia Saudita-Italia : 0-0 FloRenzi e Pellegrini - in attacco Balotelli : Mancini sceglie i romanisti, Pellegrini e Florenzi e per l'amichevole con l'Arabia Saudita fa fuori Cristante. Davanti c'è Balotelli. Ecco l'undici di partenza: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, ...

Renzi : “VOTO OCCASIONE DI RIVINCITA PER PD”/ Attacco a Lega-M5s : “Negazione di ciò che serve all'Italia” : RENZI: "Presto al voto, Pd non litighi". L'ex segretario del Partito Democratico parte all'Attacco di Lega e Movimento 5 Stelle, ecco le sue parole in una e-news(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:08:00 GMT)

Italia-Arabia Saudita - diretta dalle 20 - 45 Ci sono FloRenzi e Pellegrini - in attacco Balotelli : Mancini sceglie i romanisti, Pellegrini e Florenzi e per l'amichevole con l'Arabia Saudita fa fuori Cristante. Davanti c'è Balotelli. Ecco l'undici di partenza: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, ...

Renzi : "Al voto sarà battaglia tra chi vuole un'Italia forte ma dentro l'Ue e chi vuole uscire dall'Europa" : "Si andrà molto presto alle elezioni - scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews - frutto dell'incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle" e "il Pd non deve perdere neanche un secondo a litigare, ma offrire un'alternativa credibile. Repubblicana". L'ex segretario democratico è già concentrato sulle prossime elezioni, e tratteggia questo possibile scenario: "sarà una battaglia incredibile tra chi vuole uscire dall'Europa e chi vuole ...

Renzi : “Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio Italia. Fermatevi - siete ancora in tempo” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi commenta il fallimento del governo M5s-Lega e attacca: "Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l'Italia da tre mesi. A loro non interessa cambiare l'Italia, ma vivere un conflitto permanente contro tutto e contro tutti, persino contro il Capo dello Stato. Sulle Istituzioni non si scherza: Fermatevi, siete ancora in tempo".Continua a leggere

Italia - pronto il debutto di Mancini. Unico dubbio : Pellegrini o FloRenzi : Dal nostro inviato La Nazionale, a metà pomeriggio, vola in Svizzera, in charter da Firenze a San Gallo, dove domani Mancini debutterà da ct contro l'Arabia Saudita che, al 67° posto nel ranking Fifa,...

Ecco cosa fanno le Guide AIGAE nelle scuole italiane - promuovono l’Educazione Ambientale sul campo e Turismo EspeRenziale : “I ragazzi hanno trasformato i percorsi, gli itinerari di Vienna Cammarota in un montaggio digitale realizzando, in questo modo un video sul tema del viaggio. La nostra scuola da ben tre anni ha iniziato un progetto dedicato al Viaggio, anche come percorso di vita, con l’intento di rendere gli studenti consapevoli della scelta del loro futuro scolastico. Una conoscenza per tappe: educazione Ambientale, valorizzazione del territorio. Dalle ...

Roland Garros 2018 : il sorteggio degli italiani. Fabio Fognini pesca Pablo Andújar. Sfortunati LoRenzi e Seppi : Quest’oggi nella splendida cornice parigina ha preso vita il tabellone principale del Roland Garros 2018. Nel singolare maschile, in chiave azzurra, c’era curiosità su ciò che la sorte avrebbe regalato ai nostro portacolori. Ebbene, il n.1 italiano Fabio Fognini incontrerà l’ostico spagnolo Pablo Andujar. Fabio, testa di serie n.18 in questo Slam, vanta uno storico positivo con l’iberico: 3-1 il computo dei precedenti, ...

Italia : al via consultazioni. Renzi e Cav - opposizione dura : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Renzi : “Lega e M5S non hanno mai detto che avrebbero governato insieme - hanno fregato gli italiani” : L'ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, attacca l'alleanza M5S-Lega: "I Cinque Stelle non hanno mai detto che avrebbero fatto l'accordo con la Lega, altrimenti 'col cavolo' che prendevano il 32%. Lo hanno detto dopo aver 'fregato' gli italiani".Continua a leggere

Matteo Renzi si fa il suo partito : l'indiscrezione - con lui pezzi di Forza Italia : Il simbolo di questa nuova Forza politica, che andrebbe a incarnare quel 'partito della Nazione' di cui si era iniziato a parlare già ai tempi del Patto del Nazareno, Renzi lo starebbe cercando da ...