Renzi | “Alle elezioni un fronte ampio guidato dal Pd contro gli sfascisti istituzionali”

fanpage

: Renzi: «Presto alle urne. Più che la Terza Repubblica mi sembra la terza media» - Corriere : Renzi: «Presto alle urne. Più che la Terza Repubblica mi sembra la terza media» - repubblica : Renzi: 'Di Maio e Salvini hanno avuto paura di governare, Savona è un alibi' [news aggiornata alle 09:58] - fattoquotidiano : Governo M5s-Lega, Freccero: “Sono diventato patriota e sovranista. Renzi? Gli farei condurre ‘L’Eredità’ alle 19.00” -

(Di martedì 29 maggio 2018) L'ex presidente del Consiglio Matteosi prepara alle prossimeche vedranno contrapposti "da un lato gliistituzionali, dall'altro undal Pd ma che non sia solo il Pd". L'ex segretario del Pd annuncia che sarà anche lui in campo per dare una mano, ma questa volta il suo ruolo sarà quello di mediano.