Rende | giovani pusher spacciavano marijuana durante movida | arrestati

Sporting San Cesareo : Il progetto giovani pRende corpo : Roma – Lo Sporting San Cesareo ha tenuto alto da sola il nome della città casilina dal punto di vista calcistico nella stagione che si sta per concludere. La prima (e unica) squadra del club caro al direttore sportivo Stefano Roma si è piazzata sul terzo gradino del podio del girone G di Seconda categoria. Un risultato che fa sperare anche per un ipotetico ripescaggio estivo in Prima categoria. Ci sarà da attendere per gli sviluppi su quel ...

Verstappen contro Hamilton : “Facile pRendersela con i più giovani” : Verstappen contro Hamilton: “Facile prendersela con i più giovani” “È facile prendersela con i più giovani, ecco perché Hamilton mi attacca”. Così Max Verstappen ha risposto alla frecciata del pilota della Mercedes dopo il contatto in Bahrain. L’olande della Red Bull non fa un passo indietro e va avanti per la sua strada: “Non per […]

Pasqua - Papa Francesco alla piazza blindata : “Dio sorpRende - per dirla coi giovani fa un colpo basso” : Pasqua, Papa Francesco alla piazza blindata: “Dio sorprende, per dirla coi giovani fa un colpo basso” San Pietro gremita (e blindata) per la Messa celebrata da Bergoglio che ricorda il miracolo della risurrezione e della “fretta” della buona novella: “Non te lo aspetti, Lui va e ti commuove”. Continua a leggere

PAPA FRANCESCO/ “Dio sorpRende sempre - come dicono i giovani - fa un colpo basso” : PAPA FRANCESCO: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 13:59:00 GMT)

Pasqua - Papa : Dio sorpRende - per dirla coi giovani fa 'colpo basso' : "Non te lo aspetti, Lui va e ti commuove", ha detto il Papa facendo l'omelia a braccio. "La nostra fede nasce il mattino di Pasqua: Gesu' e' vivo! Questa esperienza e' il nocciolo del messaggio ...