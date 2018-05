Registrazione Uomini e donne 29 maggio - oggi la scelta di Sara : oggi 29 maggio 2018 sarà registrata la puntata con la scelta di Sara a Uomini e donne. Si tratta di un momento tanto atteso dai fan di questa trasmissione. Sono mesi che la tronista napoletana cerca l'uomo della sua vita ed oggi finalmente rivelerà il nome del fortunato. Dovrà scegliere tra Luigi e Lorenzo, tra mente e cuore. Sara ha trascorso un weekend con entrambi i pretendenti ed ora sembrerebbe pronta a fare il grande passo. Chi ...

Uomini e donne oggi 28/5 : in onda la Registrazione in villa di Sara : oggi 28 maggio torna in onda una nuova puntata di Uomini e donne. In tanti sono curiosi di sapere se vedremo il trono over o quello classico ma ancora non ci sono conferme in merito. L'unica cosa certa è che mancano solo 5 puntate alla chiusura stagionale di questa edizione. Dopodiché la trasmissione di Maria De Filippi andrà in pausa per l'estate e tornerà verso la metà di settembre 2018. Intanto scopriamo cosa potremmo vedere a Uomini e donne ...

Uomini e Donne / Martedì la nuova Registrazione : l'anticipazione di Raffaella Mennoia (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Due coppie pronte a partecipare a Temptation Island: Nilufar e Giordano, Virginia e Nicolò si preparano!(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:42:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono over 23 maggio 2018 : Marco rompe con Gemma che fa pace con Tina! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 23 maggio 2018: Marco Cappagli chiude con Gemma Galgani che fa pace con Tina Cipollari! La clamorosa decisione di Giorgio Manetti! Anticipazioni Uomini e Donne: Marco, deluso, esce dallo studio e Gemma lo insegue! Giorgio, l’anno prossimo, non sarà più presente in trasmissione! Tina e Gemma pervengono ad un punto di incontro… Cosa succederà nelle prossime puntate del trono over? ...

Registrazione Uomini e donne oggi 24 maggio : l'attesa scelta finale Video : oggi, giovedì 24 maggio, grande attesa per la nuova Registrazione [Video]di Uomini e donne. Nel pomeriggio, infatti, i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, tra cui Gianni Sperti e Tina Cipollari torneranno nello studio del fortunato dating show sentimentale di Canale 5 per registrare questo nuovo atteso appuntamento. Noi vi aggiorneremo in diretta, dandovi tutte le anticipazioni su quello che accadra': teci e restate connessi noi ...

Registrazione Uomini e donne oggi - la scelta di Sara : ecco cos'è successo Video : Il pubblico di Uomini e donne attendeva con trepidazione la Registrazione della nuova puntata del trono classico di questa settimana in programma questo martedì 22 maggio 2018. Tutto era pronto per l'attesa Registrazione della scelta, durante la quale avremmo visto che Sara si sarebbe congedata dalla trasmissione rivelando così il nome del corteggiatore favorito ma purtroppo non Sara' così. Annullata la Registrazione di Uomini e donne di oggi: ...

Registrazione Uomini e donne 22 maggio - la scelta di Sara : ecco cos'è successo : Grande attesa per la prossima Registrazione di Uomini e donne trono classico di questa settimana, durante la quale ci sarà fatidica scelta finale di Sara Affi Fella. Le anticipazioni ufficiali sul programma di Maria De Filippi rivelano che la tronista porterà a termine il suo percorso all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi e lo farà rivelando il nome del corteggiatore con il quale intende costruire un futuro. Noi seguiremo ...

Mariano Catanzaro lascia il trono?/ Uomini e donne - la verità nella nuova Registrazione : Due scelte e un abbandono? Così potrebbe chiudersi questa edizione di Uomini e donne ormai agli sgoccioli e nessuno del pubblico si scandalizzerà per Mariano Catanzaro, questo è certo(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:45:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono classico 15 maggio 2018 : Nilufar sceglie Giordano! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 15 maggio 2018: la scelta di Nilufar è Giordano! Nicolò in lacrime! Sara spende bellissime parole per Lorenzo… Anticipazioni Uomini e Donne: Giordano abbandona la Villa dopo poche ore! La scelta avviene in studio! Valentina ed Eleonora “scaricano” Mariano! Sara, prossimamente, deciderà tra Luigi e Lorenzo! Sensazionali colpi di scena nella registrazione del trono ...

[DIRETTA] Uomini e Donne scelta inaspettata durante la Registrazione di oggi : oggi, martedì 15 maggio, è in corso una nuova registrazione del Trono Classico con Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Proprio quest'ultima è pronta a fare la sua scelta. Come annunciato nella messa in onda dell'odierna puntata, la giovane napoletana è arrivata alla fine del suo percorso. Chi avrà scelto tra Giordano e Nicolò? La redazione di Uomini e Donne, tramite Instagram ha fatto sapere che la scelta è avvenuta in studio ...