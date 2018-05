: RT @LaPresse_news: Caso Regeni, recuperati i video della metropolitana: il pm al Cairo per visionarli - cesarebrogi1 : RT @LaPresse_news: Caso Regeni, recuperati i video della metropolitana: il pm al Cairo per visionarli - LaPresse_news : Caso Regeni, recuperati i video della metropolitana: il pm al Cairo per visionarli -

"Si è trattato del recupero delle immagini di tutte le stazioni dellapolitana delin una fascia oraria che è rilevante ai fini delle indagini. Quella in cui è scomparso Giuliofra le 19 le 21 del 25 gennaio 2016". Così l'ambasciatore italiano al, Cantini,a margine di una visita del Pm Colaiocco nella capitale egiziana per l'inchiesta sull'omicidio." Da sottolineare è la collaborazione da parte della Procura delche si è intensificata in questi mesi",aggiunge.(Di martedì 29 maggio 2018)