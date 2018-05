Regeni - pm al Cairo per visionare i video della metropolitana : è caccia agli assassini : Regeni , pm al Cairo per visionare i video della metropolitana : è caccia agli assassini Regeni , pm al Cairo per visionare i video della metropolitana : è caccia agli assassini Continua a leggere L'articolo Regeni , pm al Cairo per visionare i video della metropolitana : è caccia agli assassini proviene da NewsGo.

Regeni - procura di Roma ha incontrato l’ambasciatore italiano al Cairo : Regeni , procura di Roma ha incontrato l’ambasciatore italiano al Cairo Nella serata di ieri si è svolta una riunione tra il titolare delle indagini, il rappresentante dell'ambasciata in Egitto e il legale della famiglia del ricercatore ucciso nel 2016 . L’avvocato: "Preoccupazione per la sicurezza di chi indaga sul ...

Regeni : gli inquirenti italiani tornano al Cairo : Oggi iniziano le operazioni per il recupero dei video delle telecamere di sorveglianza della metropolitana presa dal ricercatore friulano la sera in cui venne rapito -

Regeni - il 15 maggio pm di Roma al Cairo per recupero delle immagini della metro : L’Italia le chiede dal 2016, dai giorni immediatamente successivi al ritrovamento del cadavere. Le autorità del Cairo finora non hanno voluto consegnarle. Ora l’attesa potrebbe essere finita. Il 15 maggio nella capitale egiziana inizieranno, alla presenza dei magistrati della Procura di Roma , le operazioni di recupero delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza della metro politana Cairo ta nell’ambito dell’inchiesta sul ...

Egitto - ambasciata al Cairo cerca esperto in diritti umani : dimenticato Regeni - le relazioni sono più forti di prima : Se dell’investigatore italiano che avrebbe dovuto accompagnare l’ambasciatore Giampaolo Cantini in Egitto per continuare le indagini sulla morte di Giulio Regeni non c’è traccia, nella nostra sede di rappresentanza al Cairo arriverà a breve un nuovo esperto di diritti umani. L’offerta di lavoro è apparsa alcuni giorni fa sul sito dell’Aics, l’Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo, e lascia pochi ...