Regeni | ai pm di Roma consegnati verbali e video della metro | ‘Solo il 5% del totale’

(Di martedì 29 maggio 2018) Solo il 5%. E’ la porzione deidelle telecamere di sorveglianza dellepolitane del Cairo legati al casoche è stato possibile recuperare dopo oltre due anni dalla morte del ricercatore e che la Procura generale egiziana ha consegnato ai magistrati italiani. Le possibilità che in quei 10 giga di filmati e frame, salvati grazie a un software ad altissima tecnologia, ci sia la chiave per arrivare alla verità sull’omicidio del giovane friulano sono quasi nulle ma chi indaga, anche sul fronte italiano, assicura sia stato fatto il possibile per recuperare le immagini. Si tratta di registrazioni che è stato possibile recuperare perché solo “autocancellate” per non sovraccaricare la memoria dei server, ma non è stato possibile salvare quelle che sono state invece “sovrascritte” allo stesso fine. E’ stato infatti il 3 marzo, esattamente un ...