Reddito cittadinanza | Visco | attenzione a impatto su conti

Festa del Fatto - Stefano Feltri con Maria Cecilia Guerra e Pasquale Tridico parlano di Reddito di cittadinanza. Rivedi l’evento : E’ terminata domenica sera la Festa del Fatto Quotidiano che si è svolta al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. Uno degli ultimi appuntamenti è stato dedicato a uno dei temi più dibattuti nella lunga campagna elettorale: “reddito di cittadinanza, questo sconosciuto” con Maria Cecilia Guerra, Pasquale Tridico e Stefano Feltri (che ha pubblicato per Paper First il libro reddito di cittadinanza, come, ...

Il prezzo? Rottamato dai big data. Ma il Reddito di cittadinanza potrebbe salvarci : L'economia del 'post denaro', come la definiscono gli autori. E forse - più che fantascienza - potrebbe essere già dietro l'angolo Tags Argomenti: Big Data reddito di cittadinanza Protagonisti: ...

Roma - le femministe contro il Reddito di cittadinanza : “Meglio il Reddito di autodeterminazione. Una misura di liberazione” : Non una di meno contro il reddito di cittadinanza. “Il reddito di autodeterminazione che Non Una Di Meno ha proposto nel Piano femminista contro la violenza di genere è una misura universale rivolta agli individui e non al nucleo familiare, che è il luogo dove spesso avviene la violenza”, spiega Marina del movimento di Non Una di Meno nel corso della manifestazione in occasione dei 40 anni della legge 194 a Roma. “Deve ...

Con il Reddito di cittadinanza aumenteranno i posti di lavoro? : "Il reddito di cittadinanza è un punto di partenza, un volano per rilanciare tutto, anche il mondo del lavoro". Lo dice Vito Crimi, senatore M5s, a margine della presentazione del libro 'Un...

"La prima misura sarà il Reddito di cittadinanza". E la Meloni chiude a Conte : "Abbiamo avuto conferma del nostro timore. Il professor Conte ha detto di essere stato designato dal Movimento 5 Stelle". Al termine del colloquio con il premier incaricato, Giorgia Meloni chiude al futuro governo gialloverde. Troppe le distanze. Dal reddito di cittadinanza, che Giuseppe Conte ha messo in cima alle misure che metterà in agenda quando si stabilizzerà a Palazzo Chigi, ai progetti sulla Tav, la leader di Fratelli d'Italia ha ...

Reddito DI CITTADINANZA/ Gli aiuti per farlo funzionare : Il nuovo Governo sembra voler puntare molto sul REDDITO di CITTADINANZA per aiutare i disoccupati. Sarà importante anche la politica industriale, ricorda GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 07:00:00 GMT)PENSIONI E NUOVO GOVERNO/ La vittoria di Quota 100 e le perdite sicure per il Paese, di G. CazzolaLAVORO E POLITICA/ Così il nuovo Governo può aiutare i giovani, di G. Fava

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Governo Conte - elettori Lega bocciano Reddito cittadinanza assieme a flat tax : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:42:00 GMT)

Governo - Calenda : “Flat tax e Reddito di cittadinanza? Non se ne farà niente - è solo chiacchiera elettorale” : “Flat tax e reddito di cittadinanza? Non succederà, è tutta chiacchiera elettorale”. Sono le parole di Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, all’uscita dall’assemblea di Confindustria, sull’ipotesi che l’ipotetico Governo Lega-M5s realizzi sia la flat tax sia il reddito di cittadinanza. L'articolo Governo, Calenda: “Flat tax e reddito di cittadinanza? Non se ne farà niente, è solo chiacchiera ...

Reddito di cittadinanza per gli immigrati : altre crepe nell'esecutivo giallo-verde : Due indizi non fanno una prova. Ma un sospetto sì: ovvero che a Matteo Salvini non riesca la mediazione messa nero su bianco sul contratto, di riservare il Reddito di cittadinanza, cavallo di ...

Giovanni Dosi : «Reddito di cittadinanza e flat tax? Incompatibili» : L’esperto di innovazione, professore al Sant’Anna di Pisa e maestro di Andrea Roventini, boccia un contratto di governo troppo favorevole alla Lega: «Realizzabile? Sì, se vogliamo portare il deficit all’8%. Con la “tassa piatta” diventa insostenibile tutto il resto»...

[L'analisi] Il rialzo dello Spread si "mangia" il Reddito di cittadinanza Cinquestelle : Questo l'annuncio fatto a fine gennaio di quest'anno dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Sono passati solo 4 mesi ma sembra sia trascorsa una intera era politica perché nel frattempo lo ...

Reddito di cittadinanza - perché un semplice ‘sussidio di sopravvivenza’ non risolve le cose : Appurato che ormai siamo al varo del governo giallo-verde con ampie striature di nero, vale la pena di piantarla lì con le previsioni sull’implosione della compagine e concentrarsi su quanto viene strombazzato come la grande innovazione politica del tempo: il Contratto e i suoi contenuti. Campo in cui i due contraenti hanno dato sfogo ai rispettivi umori progettuali. Il Reddito di cittadinanza per Di Maio, il vasto arsenale reazionario per ...

Pensioni - ultimissime oggi 20/5 su Fornero - Quota 100 e Reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 20 maggio 2018 vedono moltiplicarsi le discussioni in merito ai provvedimenti di flessibilita' previdenziale e di superamento della legge Fornero [Video] inseriti all'interno dell'ultima bozza di contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle. Nel frattempo dall'UE arriva una tregua riguardo il giudizio di merito sui conti pubblici e sulla gestione del debito del nostro Paese, mentre dai sindacati si attacca la ...