RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES | LA CORSA AL TITOLO INIZIA DALLA PORTA DELL' INFERNO IN

RED BULL Cliff Diving World Series : la corsa al titolo inizia dalla porta dell’inferno [GALLERY] : Sabato 2 giugno in Texas prende il via il campionato mondiale di tuffi dalle grandi altezze, in diretta streaming sui canali Red Bull. In gara anche l’italiano Alessandro De Rose, al suo debutto da atleta titolare L’attesa è terminata: sabato 2 giugno la Red Bull Cliff Diving World Series si prepara ad emozionare il pubblico di tutto il mondo! Dopo un’edizione 2017 ricca di sorprese e risultati inaspettati, durante la quale Jonathan Paredes ha ...

F1 - Mondiale 2018 : Daniel Ricciardo si inserisce nella lotta al titolo - la RED BULL ha puntato sul pilota sbagliato? : Il Mondiale di Formula Uno 2018 saluta il Principato di Monaco e punta verso Montreal per il Gran Premio del Canada. Il circus fa armi e bagagli con una domanda di notevole importanza: la Red Bull ha fatto davvero bene a puntare tutto su Max Verstappen? La vittoria di Daniel Ricciardo a Montecarlo, con la concomitante “frittata” dell’olandese che lo ha costretto a partire in ultima posizione, mette ufficialmente in corsa ...

F1 – ‘Piscinazo’ per Ricciardo : Daniel fa (sempre) lo showman - il tuffo del pilota RED BULL a Montecarlo [VIDEO] : Daniel Ricciardo festeggia la sua vittoria con un tuffo in piscina: l’australiano ha trionfato nel Gp di Monaco, è il suo secondo successo stagionale Daniel Ricciardo festeggia ogni vittoria ed ogni podio bevendo lo spumante dallo scarponcino usato durante la gara. Dopo averlo fatto a Shanghai, dopo il Gp di Cina in cui ha trionfato, l’australiano ha ripetuto il collaudato ‘rito’ anche a Montecarlo. Dopo il trionfo sul ...

RED BULL - Ricciardo : "Da due anni preparavo questa vittoria - sono emozionato" : Il pilota australiano: "Ho avuto una perdita di potenza e ho pensato che fosse finita, sono arrivato al traguardo usando sei marce"

F1 – La Mercedes resta al comando - Ferrari e RED BULL inseguono : la classifica Costruttori dopo il Gp di Monaco : La Mercedes continua a guidare la classifica Costruttori dopo il Gp di Monaco, Ferrari e Red Bull seguono a ruota La vittoria di Daniel Ricciardo nel Gp di Monaco sposta poco gli equilibri nel Mondiale Costruttori, visti i pochi punti ottenuti da Verstappen. Ferrari e Mercedes invece portano le proprie monoposto entrambe nella top five, con la rossa che rosicchia qualche punticino ai rivali. La Renault precede infine la McLaren, costretta ad ...

Daniel Ricciardo su RED BULL ha vinto il GP di Monaco : Era una vittoria che l’australiano inseguiva da tempo. Nelle ultime due stagioni aveva solo sfiorato. Daniel Ricciardo su Red Bull

Monaco : Ricciardo ha un problema alla power unit - Vettel incollato alla RED Bull : Sorpresa a Monaco. Al trentesimo dei 78 giri del Gran premio la Red Bull di Ricciardo, che è in testa dal primo giro, comincia ad avere problemi alla sua power unit. Sebastian Vettel con la Ferrari ...

LIVE F1 - GP Monaco 2018 in DIRETTA : gara. RED BULL favorita - Ferrari e Mercedes da battaglia nella roulette di Montecarlo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Si prospetta una gara decisamente interessante sulle strade del Principato. Red Bull favorita per il successo. Daniel Ricciardo partirà dalla pole, dopo aver ottenuto un record della pista semplicemente sensazionale. La RB14 vola letteralmente sul layout monegasco. Il grande carico deportante richiesto esalta le qualità della ...

Monaco : colpa della RED BULL - non di Verstappen : Non è sicuramente la sua stagione: errori, incidenti, sempre accusato per l’irruenza. Ma questa volta, per noi, Max Verstappen non ha colpe in quanto accaduto questa mattina nelle terze libere a Monaco. L’olandese della Red Bull sta vivendo una stagione da incubo, ma oggi non ci sentiamo di puntare il dito contro di lui: ha […] L'articolo Monaco: colpa della Red Bull, non di Verstappen sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - analisi qualifiche GP Monaco 2018 : la RED BULL domina - ma è solo Ricciardo - Ferrari prima rivale - Mercedes con problemi di gomme : C’è una Red Bull in pole position nel Gran Premio di Monaco, ma non è certo una notizia. La prima fila non è monopolizzata dalla scuderia di Milton Keynes. Questa si che è la notizia di giornata. La RB14, infatti, è nettamente la miglior vettura sulle strade del Principato e lo ha dimostrato anche oggi. La pecca più grave per il team anglo-austriaco è rappresentata dalla ultima posizione di Max Verstappen. Se, da un lato, Daniel Ricciardo ...

F1 - Gp Monaco – Hamilton ‘costretto’ ad applaudire Ricciardo - poi la stoccata : “ci fa piacere se la RED BULL qui va veloce perchè…” : Hamilton fa i complimenti a Ricciardo, ma non risparmia una frecciatina alla Red Bull! Vettel non si presenta: ecco le parole dei piloti post qualifiche del Gp di Monaco Il calendario della F1 arriva nel Principato di Monaco, per uno degli appuntamenti più suggestivi dell’annata di Formula Uno, quello che si corre sul circuito cittadino di Montecarlo. Tutto pronto per la gara di domani con le qualifiche appena concluse che hanno regalato i ...

F1 – Sabato amaro per Verstappen al Gp di Monaco : la RED BULL non ce la fa - niente qualifiche per Max : Max Verstappen non ce la fa: niente qualifiche del Gp di Monaco per l’olandese della Red Bull Sguardo basso ed espressione dispiaciuta: Max Verstappen ringrazia i meccanici del suo box, scusandosi con pacche nelle spalle per il danno di oggi a Montecarlo. L’olandese della Red Bull ha commesso un erroraccio, quasi imperdonabile, durante le Fp3 del Gp di Monaco, che gli è costato carissimo (QUI il VIDEO): il team di Milton Keynes è ...

Formula Uno : a Montecarlo volano le RED BULL - ma Verstappen va a sbattere : Ricciardo primo nell’ultima sessione di prove libere. Ferrari terza e quarta: alle 15 la sfida per la pole

F1 - Gp di Monaco – Colpo di scena a Montecarlo : RED BULL in difficoltà - Verstappen rischia grosso : Max Verstappen rischia grosso a Montecarlo: dopo lo schianto in Fp3 l’olandese rischia grosso Clamorosa notizia dal paddock di Montecarlo. Contrariamente alla notizia circolata circa un’ora fa, secondo la quale il cambio della monoposto di Max Verstappen non avesse riportato danni dopo lo schianto dell’olandese contro le barriere al termine delle Fp3 del Gp di Monaco, la comunicazione ufficiale FIA lascia di stucco: è la Red ...