Recensione di Asus ZenFone 5 | il TOP medio di gamma con A I ed una super camera

(Di martedì 29 maggio 2018) Lo5 della celebre casa taiwanese è uno smartphone dirompente che mostra all’utente immediatamente tutte le sue potenzialità: una intelligenza artificiale ben utilizzata, una fotosorprendente, ottima esperienza generale di utilizzo e prestazioni adeguate alla fascia media in cui si colloca il nuovo device di. Insomma è un dispositivo a cui è facile affezionarsi rapidamente, scopriamo insieme per quali motivi. Confezioneparte subito forte allestendo un box fornito di ogni must have in termini di accessori:5 Caricabatterie da parete (10W) Cover in silicone morbido trasparente Cuffie auricolariZenEar S Hi-res (incluso set di gommini intercambiabili di differenti dimensioni) Graffetta per estrazione carrello SIM Documentazione Design ed ergonomia “Quello è un iPhone X?” è la domanda ricorrente che mi è stata rivolta ogni qual ...