Real Madrid | svelata la maglia 2018-2019 | Adidas punta sul bianco con inserti neri

Calciomercato - Real Madrid : la lista degli obiettivi di Zidane e Perez. Spesa in Italia? : Vinta la Champions League e conclusa in bellezza la stagione, per il Real Madrid è tempo di progettare le strategie di mercato. Come di consueto, il club ha atteso la fine degli impegni sportivi, per ...

Real Madrid - troppe Champions? Nel museo non c'è spazio per la 'decimotercera' : Terza Champions League consecutiva, la quarta negli ultimi cinque anni. Dopo aver sfatato il tabù della decima con Carlo Ancelotti nel 2014, il Real Madrid non vuol più fermarsi. C'è stata soltanto ...

Calciomercato Real Madrid - Ramos avrebbe parlato con Ronaldo : 'Siamo con te ma fai retromarcia' : ... praticamente identiche, di Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, i campioni di un Real che sta dimostrando al mondo intero il valore di una rosa che poche squadre al mondo, probabilmente nessuna, può ...

Champions League - solo il Real Madrid ha incassato più soldi della Roma : Juventus terza. CLASSIFICA : Tutti i dati sono stati elaborati da Swiss Ramble , 80mila follower su Twitter e il business applicato allo sport come campo di ricerca. Real primo, con poco più di 87 milioni intascati dall'ultima ...

Psg - Neymar chiude al Real Madrid : 'Solo cavolate - non vale la pena' : Successivamente Neymar ha postato sui social una sua foto mentre guarda la vetrina con i trofei originali della Coppa del mondo vinta dal Brasile nel 1994 e nel 2002, con questo commento: 'la ...

Il Real Madrid vince - la Juventus incassa di più : i premi Champions dal 2012 : Il Real Madrid vince, eppure non è il club che ha incassato di più nelle ultime edizioni della Champions League. L'articolo Il Real Madrid vince, la Juventus incassa di più: i premi Champions dal 2012 è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Real Madrid-Juventus - Collina : “Benatia-Vazquez? Rigore anche con il Var” : La Champions League si è conclusa con la vittoria del Real Madrid ma non si placano le polemiche soprattutto in casa Juventus, in particolar modo si continua a parlare del contatto Benatia-Vazquez che ha portato al Rigore per i Blancos ed all’eliminazione dei bianconeri. Ecco le dichiarazioni del designatore UEFA Pierluigi Collina a ‘La Gazzetta dello Sport’: “l’episodio fa ancora discutere sul piano tecnico a distanza di ...

Real Madrid campione - brividi al Bernabeu : “Cristiano Ronaldo resta” - il messaggio di compagni e tifosi [FOTO e VIDEO] : Il Real Madrid ha vinto un’altra Champions League, la tredicesima e la terza consecutiva. I Blancos hanno superato in finale il Liverpool grazie agli errori del portiere Karius ed alla magia il rovesciata di Bale. Ma a tenere banco sono state soprattutto le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo che ha aperto ad un possibile addio dalla prossima stagione, i top club europei si sono già scatenati per provare a piazzare il grande colpo. Nel ...

Neymar jr : 'Io al Real Madrid? Sono tutte cavolate' : Successivamente Neymar ha postato sui social una sua foto mentre guarda la vetrina con i trofei originali della Coppa del mondo vinta dal Brasile nel 1994 e nel 2002, con questo commento: 'la ...

Capello : 'Con Ancelotti Napoli vicino alla Juve. CR7 insostituibile - ecco perché il Real Madrid domina' : Lui ha cambiato ruolo, da esterno sinistro è diventato centravanti e ora è il più forte del mondo. Sostituire uno come lui non sarà facile, non vedo in giro uno più forte, ogni volta che affronti il ...

Cristiano Ronaldo rincara la dose sull’addio al Real Madrid : al via un valzer clamoroso di attaccanti : Cristiano Ronaldo sempre più nella storia, terza Champions League consecutiva conquistata ed adesso sembra il momento di cambiare maglia e salutare il Real Madrid. Dopo le dichiarazioni di ieri il portoghese ha deciso di rincarare la dose: “Non era il momento perfetto di dire quelle cose – ha ammesso il portoghese -, non avrei dovuto farlo, ma qualcosa succederà e sono stato onesto. Entro una settimana dirò qualcosa”. Non è un ...

Real Madrid - Asensio svela il 'pegno' da pagare per la vittoria in Champions : cambio di look in arrivo : La vittoria in Champions League val bene un 'pegno' da pagare. Perché una promessa è una promessa. Nulla di più importante della parola, lo sa bene anche Marco Asensio. Era lo scorso 19 marzo quando l'...

ALBO D’ORO CHAMPIONS LEAGUE/ Il Real Madrid vince la 13esima : quanto durerà il dominio dei Blancos? : ALBO d'oro CHAMPIONS LEAGUE: il Real Madrid scrive ancora la storia con il 13^ titolo sul continente. Anche Cristiano Ronaldo è da record: 5 coppe per lui.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:29:00 GMT)

Karim Benzema al Napoli/ Il francese glissa : “Felice al Real Madrid - perché dovrei andarmene?” : Karim Benzema al Napoli, il web ci crede: “Ha vinto la Champions, ora è pronto per il San Paolo”. I tifosi sperano nello sbarco allo stadio San Paolo del bomber transalpino(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:00:00 GMT)