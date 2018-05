Real Madrid | presentate sul sito ufficiale le nuove maglie | ma Cristiano Ronaldo non c' è

Nuove divise del Real Madrid : Cristiano Ronaldo non c’è - nuovo indizio di addio : Dopo le parole d’addio al termine della finale di Champions vinta ecco un altra prova che l’addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid potrebbe concretizzarsi davvero. Ora l’ultima mossa dei Blancos non può certamente tranquillizzare i tifosi, ma può cominciare a far sognare davvero i supporter di Psg e Manchester United, possibili destinazioni future di CR7. Sono state presentate oggi sul sito ufficiale delle merengues le ...

Real Madrid - presentate le nuove maglie : non c'è Cristiano Ronaldo. Indizio sul suo futuro? : In campo l'ennesimo trionfo, con il tredicesimo trionfo " il terzo consecutivo - in Champions League arrivato grazie alla vittoria contro il Liverpool nella finale di Kiev. Ma a tenere banco in casa ...

Presentata la nuova maglia del Real Madrid : non c'è Cristiano Ronaldo : ROMA - Dopo le parole d'addio al termine della finale di Champions vinta ecco un altra prova che l'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid potrebbe concretizarsi davvero. Ora l'ultima mossa dei ...

Asensio si fa biondo/ Vince la Champions League con il Real Madrid - ora si tingerà i capelli : Marco Asensio aveva promesso che in caso di vittoria della Champions League con il Real Madrid si sarebbe fatto biondo: il calciatore spagnolo onorerà quanto detto e si tingerà i capelli(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:40:00 GMT)

Real Madrid pronto per la campagna acquisti : Serie A nel mirino? : Dopo aver incamerato la tredicesima coppa dalle grandi orecchie, è tempo per il Real Madrid di occuparsi della programmazione per la prossima stagione, con un occhio di riguardo nei confronti di ...

Dua Lipa e Asensio del Real Madrid stanno insieme? Scoppia il gossip : Dua Lipa e Asensio notte insieme dopo la vittoria del Real Madrid in Champions League Dua Lipa e Asensio stanno insieme? Secondo la CNN turca sì! O meglio, pare che la cantante e il calciatore abbiano passato una notte bollente insieme. E non una notte qualsiasi, bensì la finale di Champions League, che si è tenuta […] L'articolo Dua Lipa e Asensio del Real Madrid stanno insieme? Scoppia il gossip proviene da gossip e Tv.

Real Madrid : il primo acquisto sarà Odriozola : Il Real Madrid pensa al dopo-Carvajal e ha già messo gli occhi su Alvaro Odriozola, il 22enne terzino della Real Sociedad, tra l’altro convocato dal ct della Spagna Lopetegui per i Mondiali in Russia. Secondo il Mundo Deportivo, l’operazione sarebbe alle battute finali: c’è l’accordo col giocatore e adesso manca solo quello tra i due club, anche se il giocatore ha una clausola di 40 milioni che di fatto eliminerebbe il ...

Real Madrid - presentata la nuova maglia : Ronaldo è l'unico assente : TORINO - Questa mattina è scattato nuovamente l'allarme CR7 nella casa blanca. Cristiano Ronaldo infatti è l'unico giocatore della rosa del Real Madrid che non compare nelle foto con cui il club ha ...

Real Madrid - colpo Odriozola : il Liverpool ufficializza Fabinho : Il Liverpool si consola dalla delusione Champions mettendo a segno il primo colpo di mercato. I Reds hanno infatti ufficializzato l'arrivo di Fabinho, il brasiliano classe '93 nelle ultime 5 stagioni ...

Dua Lipa e Asensio del Real Madrid : flirt dopo la finale di Champions League? : Galeotta la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool? È la domanda che si sta facendo spazio nelle ultime ore nel gossip internazionale. Infatti, secondo la CNN turca, il calciatore del club spagnolo che ha vinto la competizione Asensio e Dua Lipa, la cantante di origine kosovara, classe 1995, che si è esibita a Kiev prima del match, avrebbero trascorso insieme la notte successiva. Una notte di accesa passione. I due si ...

Real Madrid - svelata la maglia 2018-2019 : Adidas punta sul bianco con inserti neri : Aria di novità nella nuova casacca dei "blancos", caratterizzata dal tradizionale bianco con inserti neri L'articolo Real Madrid, svelata la maglia 2018-2019: Adidas punta sul bianco con inserti neri è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - Real Madrid : la lista degli obiettivi di Zidane e Perez. Spesa in Italia? : Vinta la Champions League e conclusa in bellezza la stagione, per il Real Madrid è tempo di progettare le strategie di mercato. Come di consueto, il club ha atteso la fine degli impegni sportivi, per ...

Real Madrid - troppe Champions? Nel museo non c'è spazio per la 'decimotercera' : Terza Champions League consecutiva, la quarta negli ultimi cinque anni. Dopo aver sfatato il tabù della decima con Carlo Ancelotti nel 2014, il Real Madrid non vuol più fermarsi. C'è stata soltanto ...

Calciomercato Real Madrid - Ramos avrebbe parlato con Ronaldo : 'Siamo con te ma fai retromarcia' : ... praticamente identiche, di Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, i campioni di un Real che sta dimostrando al mondo intero il valore di una rosa che poche squadre al mondo, probabilmente nessuna, può ...