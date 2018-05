Real Madrid | il primo acquisto sarà Odriozola

Real Madrid - presentata la nuova maglia : Ronaldo è l'unico assente : TORINO - Questa mattina è scattato nuovamente l'allarme CR7 nella casa blanca. Cristiano Ronaldo infatti è l'unico giocatore della rosa del Real Madrid che non compare nelle foto con cui il club ha ...

Real Madrid - colpo Odriozola : il Liverpool ufficializza Fabinho : Il Liverpool si consola dalla delusione Champions mettendo a segno il primo colpo di mercato. I Reds hanno infatti ufficializzato l'arrivo di Fabinho, il brasiliano classe '93 nelle ultime 5 stagioni ...

Dua Lipa e Asensio del Real Madrid : flirt dopo la finale di Champions League? : Galeotta la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool? È la domanda che si sta facendo spazio nelle ultime ore nel gossip internazionale. Infatti, secondo la CNN turca, il calciatore del club spagnolo che ha vinto la competizione Asensio e Dua Lipa, la cantante di origine kosovara, classe 1995, che si è esibita a Kiev prima del match, avrebbero trascorso insieme la notte successiva. Una notte di accesa passione. I due si ...

Real Madrid - svelata la maglia 2018-2019 : Adidas punta sul bianco con inserti neri : Aria di novità nella nuova casacca dei "blancos", caratterizzata dal tradizionale bianco con inserti neri L'articolo Real Madrid, svelata la maglia 2018-2019: Adidas punta sul bianco con inserti neri è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - Real Madrid : la lista degli obiettivi di Zidane e Perez. Spesa in Italia? : Vinta la Champions League e conclusa in bellezza la stagione, per il Real Madrid è tempo di progettare le strategie di mercato. Come di consueto, il club ha atteso la fine degli impegni sportivi, per ...

Real Madrid - troppe Champions? Nel museo non c'è spazio per la 'decimotercera' : Terza Champions League consecutiva, la quarta negli ultimi cinque anni. Dopo aver sfatato il tabù della decima con Carlo Ancelotti nel 2014, il Real Madrid non vuol più fermarsi. C'è stata soltanto ...

Calciomercato Real Madrid - Ramos avrebbe parlato con Ronaldo : 'Siamo con te ma fai retromarcia' : ... praticamente identiche, di Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, i campioni di un Real che sta dimostrando al mondo intero il valore di una rosa che poche squadre al mondo, probabilmente nessuna, può ...

Champions League - solo il Real Madrid ha incassato più soldi della Roma : Juventus terza. CLASSIFICA : Tutti i dati sono stati elaborati da Swiss Ramble , 80mila follower su Twitter e il business applicato allo sport come campo di ricerca. Real primo, con poco più di 87 milioni intascati dall'ultima ...

Psg - Neymar chiude al Real Madrid : 'Solo cavolate - non vale la pena' : Successivamente Neymar ha postato sui social una sua foto mentre guarda la vetrina con i trofei originali della Coppa del mondo vinta dal Brasile nel 1994 e nel 2002, con questo commento: 'la ...

Il Real Madrid vince - la Juventus incassa di più : i premi Champions dal 2012 : Il Real Madrid vince, eppure non è il club che ha incassato di più nelle ultime edizioni della Champions League. L'articolo Il Real Madrid vince, la Juventus incassa di più: i premi Champions dal 2012 è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Real Madrid-Juventus - Collina : “Benatia-Vazquez? Rigore anche con il Var” : La Champions League si è conclusa con la vittoria del Real Madrid ma non si placano le polemiche soprattutto in casa Juventus, in particolar modo si continua a parlare del contatto Benatia-Vazquez che ha portato al Rigore per i Blancos ed all’eliminazione dei bianconeri. Ecco le dichiarazioni del designatore UEFA Pierluigi Collina a ‘La Gazzetta dello Sport’: “l’episodio fa ancora discutere sul piano tecnico a distanza di ...

Real Madrid campione - brividi al Bernabeu : “Cristiano Ronaldo resta” - il messaggio di compagni e tifosi [FOTO e VIDEO] : Il Real Madrid ha vinto un’altra Champions League, la tredicesima e la terza consecutiva. I Blancos hanno superato in finale il Liverpool grazie agli errori del portiere Karius ed alla magia il rovesciata di Bale. Ma a tenere banco sono state soprattutto le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo che ha aperto ad un possibile addio dalla prossima stagione, i top club europei si sono già scatenati per provare a piazzare il grande colpo. Nel ...

Neymar jr : 'Io al Real Madrid? Sono tutte cavolate' : Successivamente Neymar ha postato sui social una sua foto mentre guarda la vetrina con i trofei originali della Coppa del mondo vinta dal Brasile nel 1994 e nel 2002, con questo commento: 'la ...

Capello : 'Con Ancelotti Napoli vicino alla Juve. CR7 insostituibile - ecco perché il Real Madrid domina' : Lui ha cambiato ruolo, da esterno sinistro è diventato centravanti e ora è il più forte del mondo. Sostituire uno come lui non sarà facile, non vedo in giro uno più forte, ogni volta che affronti il ...