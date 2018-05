Rapina a casa De Mita

CIRIACO DE MITA - Rapina IN VILLA/ Furto in casa e terrore a Nusco : banditi forse dell'est Europa : CIRIACO De MITA, RAPINAta la VILLA, Furto nella casa di Nusco: tanta paura per l’ex presidente del consiglio ultranovantenne, e per la consorte. L'uomo costretto ad aprire la cassaforte(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:31:00 GMT)

Avellino - famiglia De Mita Rapinata in casa a Nusco : nessuna violenza : L’ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, e sua moglie, Anna Maria, sono stati vittime di una rapina all’interno della loro villa di Nusco (Avellino). In quattro, che secondo gli investigatori potrebbero essere originari dell’Est europeo, sono stati sorpresi dalla signora De Mita in camera da letto intorno alle 3.30. Indossavano guanti e avevano il volto coperto, ma – secondo quanto riferito – non erano armati. Hanno quindi ...

L’ex premier De Mita e la moglie minacciati e Rapinati in casa : L’ex premier De Mita e la moglie minacciati e rapinati in casa È accaduto nella villa dei coniugi a Nusco, in provincia di Avellino. Quattro uomini armati hanno fatto irruzione e costretto la coppia ad aprire la cassaforte. Il bottino sarebbe di diverse migliaia di euro. Al vaglio dei carabinieri alcune ...

Rapina shock questa notte in casa di Criaco De Mita : costretto dai ladri a svuotare la cassaforte : I quattro delinquenti hanno costretto l'ex capo del Governo italiano ad aprire la cassaforte facendosi consegnare tutto quanto vi era custodito: soldi, oro ed oggetti preziosi. I Carabinieri di Nusco, ...

Facce nuove ne La Casa di Carta 3 - nei nuovi episodi il cileno Benjamín Vicuña per un’altra Rapina? : Netflix sta lavorando alacremente a La Casa di Carta 3, terza parte della serie cult di Álex Pina che sarà presentata in anteprima sulla piattaforma streaming a fine estate 2019. I produttori hanno già anticipato che sarà una stagione "più grande e brutale delle due precedenti", con il cast originale che riapparirà in gran parte nei nuovi episodi, insieme ad alcune novità. Tra queste, potrebbe esserci una nuova attrazione internazionale, ...

Roma : Rapinano casa e picchiano proprietario con bastone : Roma: uomo picchiato e derubato Roma – Ieri pomeriggio è stata registrata una rapina a Fidene, in via San Gimignano. Due uomini, con accento dell’est Europa, sono entrati in un appartamento abitato da un uomo di 58 anni. L’uomo in quel momento dormiva. La coppia di ladri, con volto coperto “da passamontagna”- scrive il figlio della vittima su Facebook- non avendo trovato contanti hanno svegliato il 58enne per ...

Palermo : attivista gay Rapinato a casa - 'grazie a Polizia - trattato senza pregiudizi' : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - Un invito a denunciare e un ringraziamento alla Polizia. Luigi Carollo, ex candidato palermitano alle elezioni regionali per la lista i Cento Passi e portavoce del Palermo Pride, lo fa su Facebook. L'occasione è una brutta avventura subita venerdì scorso, quando un giov

Roma - finti poliziotti Rapinavano i passanti : due Casamonica incastrati da una '600' celeste : Tre rapine in pochi giorni e con lo stesso stratagemma: bloccare la vittima predestinata fingendo di appartenere alle forze dell'ordine per farsi consegnare soldi e cellulari. A condurre gli ...