Raggi | Roma si stringe attorno a famiglia Mieli Testimone più attivo Shoah

Roma - le buche e il Giro flop : giunta sotto processo - Raggi avvia un'inchiesta : Il giorno dopo la figuraccia in mondovisione del Giro fermo per buche - la tappa Romana è stata trasmessa in 194 paesi - Virginia Raggi chiama a raccolta gli assessori e avvia un'indagine interna su ...

"Soldi a chi ospita i rom". Ma i romani già bocciano l'ultima trovata della Raggi : Il Camping River, a due passi da via Tiberina, doveva essere il primo campo rom della Capitale a chiudere i battenti. Dopo di lui sarebbe toccato al villaggio della Barbuta, all"insediamento de La Monachina e così via, fino all"obiettivo: il superamento dei campi rom.Ma il termine indicato nella road map del Campidoglio, che contava di smantellare la baraccopoli di via della Tenuta Piccirilli entro il 30 settembre scorso, è stato abbondantemente ...

Rom - l’Onu bacchetta l’Italia. E a Roma il piano Raggi continua a non funzionare : l’Onu continua a bacchettare l’Italia in materia di diritti umani. Questa volta è toccato al Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale delle Nazioni Unite scrivere al governo italiano. In una lettera del 17 maggio 2018, il Comitato dedica un intero paragrafo alla condizione dei rom presenti nella baraccopoli del nostro Paese, lamentando alle autorità italiane «la mancanza di informazioni puntuali» e manifestando «la ...

Roma - Raggi propone bonus per chi ospita rom del Camping River : Un bonus per chi ospiterà piccoli nuclei famigliari o singole persone in condizione di particolare fragilità che provengono dal campo rom di via della Tenuta Piccirilli. Questa l'ultima proposta della ...

Bonus ai romani che ospitano i rom sgomberati dal campo : l'idea della giunta Raggi : Contributi ai romani disponibili a ospitare i rom sgomberati dal camping River. Questa l'idea del Campidoglio che con un provvedimento mette nero su bianco la proposta nella delibera che si occupa della ricollocazione dei rom del campo nomadi in via Tenuta Piccirilli, nel XV Municipio. Così si legge su Il Messaggero:Se la sperimentazione dovesse dare risultati positivi, secondo la giunta si potrà estendere il contributo a chi ...

Raggi : “Pecore tosaerba a Roma” - parte progetto/ L'entusiasmo di Coldiretti : "Una grande opportunità" : Virginia Raggi: parte il progetto "pecore tosaerba a Roma" nelle periferie e nei parchi. "Non le porteremo in centro": la decrescita "ovile" nella Capitale(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 00:31:00 GMT)

Raggi : "pecore tosaerba a Roma" - parte progetto/ "Non staranno in centro" : decrescita 'ovile' nella Capitale : Virginia Raggi: parte il progetto 'pecore tosaerba a Roma' nelle periferie e nei parchi. 'Non le porteremo in centro': la decrescita 'ovile'.

Roma : Raggi firma per l'ecopascolo - pronte 50mila pecore : ... presidente della Coldiretti del Lazio ha infine ricordato come "Coldiretti abbia sposato con entusiasmo questo progetto perchè rappresenta una grande opportunità di sviluppo per il mondo agricolo e ...

Stadio Roma - ecco le parole del sindaco Raggi : “Un certo tipo di sviluppo è possibile: lo abbiamo preteso con il progetto dello Stadio di Tor di Valle, che porterà nella città di Roma circa 800 milioni di investimento stranieri. E son contenta di questo”. Lo ha detto all’aeroporto di Fiumicino il sindaco di Roma, Virginia Raggi, intervenendo alla presentazione della Business City realizzata da Aeroporti di Roma. “Il progetto dello Stadio – ha aggiunto – lo ...

Roma - Raggi : a maggio riaprono 800 'nasoni' poi 250 a settimana : Roma, 22 mag. , askanews, 'L'acqua è il bene più grande. Una risorsa preziosissima che va tutelata. Per questo dobbiamo fare tutto per non sprecarla': lo dichiara su Fb la sindaca di Roma Virginia ...