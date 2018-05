Quasi in 50 mila hanno salutato San Giorgio a Ragusa Ibla

Lotto e Superenalotto - le estrazioni di sabato 26 maggio 2018. Nessun 6 ma c'è un 5 da Quasi 200 mila euro : Su Leggo.it le estrazioni di Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto di oggi, sabato 26 maggio 2018: i numeri vincenti e le quote. SuperenaLotto, non sono 6 né 5+ ma un 5...

Marsiglia scatenato - pronto un doppio importante innesto sul mercato : Milan Quasi beffato : L’Olympique Marsiglia punta sul nazionale belga Marouane Fellaini per rafforzare il centrocampo, è quanto sostiene ‘L’Equipe’ secondo cui il club transalpino, finalista quest’anno dell’Europa League persa contro l’Atletico Madrid, ha messo nel mirino il giocatore del Manchester United. Secondo il quotidiano francese il direttore sportivo dell’OM, Andoni Zubizarreta, ha attivato i contatti con l’agente del giocatore in scadenza di contratto il 30 ...

Moto d'acqua a Quasi 15mila euro - ma la banca scopre che l'assegno è falso : SAN DONACI - Perfetto, al punto che avrebbe ingannato anche l'occhio più esperto. Ma un accertamento della sede di Veglie della Bcc di Leverano ha permesso di scoprire un assegno falsificato e di ...

Deutsche Bank : allo studio per ridurre forza lavoro di Quasi 10 mila unità - stampa - : Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Deutsche Bank avrebbe allo studio un piano per ridurre la forza lavoro di quasi 10 mila unità, pari a circa il 10% della forza lavoro. La misura ...

Torino - assalto al concorso per infermieri : Quasi tremila candidati per 5 posti : quasi tremila domande per cinque posti da infermiere. E le immagini del PalaAlpitour di Torino parlano da sé: i candidati, provenienti da tutta Italia, si sono accalcati all’ingresso della struttura per passare i controlli al metal-detector. Poi si sono messi in fila per le procedure di registrazione. Era dal 2010 che l’ospedale Humanitas Gradenigo del capoluogo piemontese non bandiva un concorso pubblico per infermieri. E ...

Mercato Milan - arriva l'indiscrezione : Quasi chiuso un colpo importantissimo Video : Il campionato italiano è giunto al termine regalando un’ultima giornata intensa e ricca di verdetti. Il Milan è riuscito a conquistare l’accesso diretto alla prossima Europa League battendo con un sonoro 5-1 la Fiorentina di Stefano Pioli. I rossoneri sono riusciti a vincere il testa a testa con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che è uscita sconfitta dalla trasferta di Cagliari. I ‘cugini’ dell’Inter, invece, sono riusciti a battere la Lazio ...

Calciomercato Milan - fissato il prezzo di Donnarumma ma così la cessione è Quasi impossibile : Calciomercato Milan – Stagione deludente in casa Milan, la squadra di Gattuso è in lotta per la qualificazione in Europa League ma brucia ancora la brutta prestazione nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Inoltre negli ultimi giorni a tenere banco è il futuro del portiere Donnarumma, Gigio è stato protagonista in negativo nella gara contro i bianconeri con due gravi errori, altra disattenzione contro l’Atalanta ed al ...

Scontri a Gaza - 59 morti e Quasi 3mila feriti nel giorno dell’inaugurazione ambasciata Usa : Scontri a Gaza, 59 morti e quasi 3mila feriti nel giorno dell’inaugurazione ambasciata Usa Scontri a Gaza, 59 morti e quasi 3mila feriti nel giorno dell’inaugurazione ambasciata Usa Continua a leggere L'articolo Scontri a Gaza, 59 morti e quasi 3mila feriti nel giorno dell’inaugurazione ambasciata Usa proviene da NewsGo.

Quasi 600mila italiani lavorano meno di 10 ore alla settimana - donne e anziani soprattutto : Dal 2014 in avanti, ancor più dopo l’abolizione dei voucher, sono sempre più gli italiani in difficoltà a vivere di lavoretti (anche se rispetto al 2007, l’anno scorso risultavano essere il 20,3% in più)....