PUPI AVATI |  “IL FULGORE DI DONY” La fede ‘incredula’ | l’invidia per Lucio Dalla e

Il Fulgore di Dony : PUPI AVATI racconta un amore toccante su Rai1. Scarpati - Ambra e Lunetta Savino nel cast : Il Fulgore di Dony Pupi Avati firma per Rai 1 un film tv carico di buoni sentimenti, in onda questa sera alle 21.25. Si intitola Il Fulgore di Dony e, benché i due protagonisti principali siano molto giovani e non troppo noti al pubblico, vanta un cast di comprimari che invece i telespettatori conoscono bene, e che sono chiamati a confrontarsi con una storia delicata e sui generis. Il Fulgore di Dony: il cast del film tv Il film parla di un ...

Il fulgore di Dony - su Raiuno il film-tv di PUPI Avati : Pupi Avati torna in tv con un nuovo film che, sempre supportato dalla location della sua Bologna, affronta temi attuali dentro una società, come la nostra, sempre frenetica. Il fulgore di Dony, in onda questa sera alle 21:25 su Raiuno, è la storia di due giovani ragazzi e delle loro famiglie, incredule di fronte ad una scelta tanto coraggiosa quanto dolce.Il fulgore di Dony, la trama La protagonista è Donata Chesi (Greta Zuccheri ...

Il fulgore di Dony : cast - trama e curiosità del film tv di PUPI AVATI con Saul Nanni : Martedì 29 maggio, a partire dalle 21.25 su Rai1, va in onda il nuovo film per il piccolo schermo diretto da Pupi Avati. Si intitola Il fulgore di Dony e racconta la storia di un amore tra giovanissimi dai risvolti inattesi. Nel cast anche Giulio Scarpati e Ambra Angiolini (che, da quando è al fianco di Massimiliano Allegri, si dice sempre più felice). Il fulgore di Dony: trama Dony è una liceale studiosa e appassionata di danza classica, non ...