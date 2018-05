PUBG Corp ha intentato una causa contro Epic Games per violazione del copyright

PUBG Corp ammette che le performance di PlayerUnknown's Battlegrounds non sono state migliorate come richiesto dai giocatori : Non è un segreto che PlayerUnknown's Battlegrounds abbia problemi di prestazioni, è qualcosa che ha giustamente infastidito i giocatori già dalla sua uscita. In un post su Steam di ieri, PUBG Corp ha ammesso di non essere stata all'altezza a questo proposito, e che non è riuscita a indirizzare correttamente i reclami dei giocatori sui problemi di performance del gioco. Ha inoltre delineato una road map per come cambierà in futuro il titolo.come ...

PUBG Corp ammette che le microtransazioni cosmetiche possono influenzare il gameplay di PlayerUnknown's Battlegrounds : Molti di voi ricorderanno come in passato Changhan Kim, il CEO di PUBG Corporation, dichiarò che le microtransazioni cosmetiche presenti in PlayerUnknown's Battlegrounds non avrebbero influenzato il gameplay, ebbene a quanto pare non è così: gli oggetti cosmetici possono incidere sull'esito della partita e a dichiararlo è proprio PUBG Corp in un documento relativo alla causa contro NetEase. All'interno del famoso gioco non esistono ...