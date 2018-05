Proposta shock in Lega Pro | ' Karius | vieni al Rimini'

Blastingnews

(Di martedì 29 maggio 2018) Loris, portiere del Liverpool, non starà di certa trascorrendo giorni tranquilli. I due clamorosi errori in finale di Champion League, infatti, hanno consegnato la 'coppa dalle grandi orecchie' nelle mani dei ragazzi di Zidane. In aggiunta, il tedesco, ha dovuto sopportare una pioggia di critiche senza fine e, sui suoi profili social, ha addirittura ricevuto delle terribili e vergognose minacce di morte. Insomma, il ragazzo ha bisogno di ritrovare quella serenità persa nella notte di sabato scorso. Un Presidente di una squadra italiana, ha colto la balla al balzo, rendendosi disponibile ad accoglierlo nel proprio club. Il sogno del Presidente Nell'immaginario collettivo,rappresenta il giusto mix tra tranquillità e divertimento. Insomma, il massimo per un ragazzo giovane che ha bisogno di 'staccare la spina' dallo stress della vita quotidiana. Proprio per questo, Giorgio ...